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台大狼醫未受懲戒 林靜儀：醫師違倫理即可停職

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
台大醫院前婦產科醫師犯下性侵案，衛福部次長林靜儀認為，違反倫理守則即可啟動懲戒。 圖／聯合報系資料照片
台大醫院前婦產科醫師犯下性侵案，衛福部次長林靜儀認為，違反倫理守則即可啟動懲戒。 圖／聯合報系資料照片

台大醫院前婦產科醫師犯下性侵案件，外界對遲遲未啟動懲戒不可思議。北市衛生局長黃建華建議，啟動修法讓醫院可通知衛生局啟動懲戒，但衛福部次長林靜儀認為，「現行規定已有工具可用。」違反倫理守則即可啟動懲戒。醫改會建議，醫界應建立調查期間停職機制，政府應建立查詢平台，讓民眾就醫可自主選擇。

黃建華表示，事發當年未接獲台大通知，近期透過刑事判決知悉，預計今年七、八月舉行懲戒委員會，決定相關懲處。林靜儀表示，雖然法規僅規定通知地方社會局，但台大醫院若認為醫師行為有疑慮，可主動要求暫停職務或通知衛生局，以利及早啟動懲戒程序。

對於醫界失誤常被輕輕放下。醫改會董事長劉淑瓊指出，基於醫師栽培不易，輿論普遍寬容，卻讓善意被誤用。醫院讓涉案件醫師離職轉任他院，考量「別斷醫師後路」，但醫界圈子小，默許、放縱這些醫師看診，已無法向病人與社會交代。

劉淑瓊建議，醫界內部應該自行訂出準則，可參考國外「倫理先行」觀念，或國內性平法對教師涉性平案件停職相關規定，在調查期間停職等候調查，同時訂出給薪機制，將規則梳理清楚，不僅能讓醫師有所依循，也能重建民眾對醫師的信任。

針對現行有疑慮卻因司法、行政等因素尚未懲處的醫師，醫改會呼籲建立「狼醫」查詢平台，讓患者就醫前自主把關，衛福部原先承諾四月即可初步建構，但目前仍未出爐。林靜儀指出，平台建立可能需修法，醫事司正盤點涉及法條範圍。

倫理 台大醫院 性侵 性平 林靜儀 衛生局 衛福部 醫改會

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