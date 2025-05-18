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台大狼醫未受懲戒續看診 沒通報衛生局制度失靈

聯合報／ 記者林琮恩許維寧／台北報導
台大醫院近期接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案。 圖／聯合報系資料照片
台大醫院近期接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案。 圖／聯合報系資料照片

計程車司機、兒少工作者、教師若涉犯性侵性騷擾案 ，調查期間皆必須停職。台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎於一一○年性侵急診女病患，今年五月判決出爐，期間未被停職或公布姓名，仍持續接受訓練、診治病人，時間長達三年半，外界質疑醫師懲戒與通報制度失靈，影響病人安全。

對於外界質疑，衛福部次長林靜儀認為，台大醫院評定黃信穎構成性騷擾後，應該主動通報北市衛生局，「衛生局不會用『通靈』的方式知道台大發生什麼事」，強調性騷擾成立就可啟動懲戒，不需等到判刑。

但台大醫院院長吳明賢表示，性騷案主管機關是社會局，台大依法通報北市社會局，當時並未通知衛生局。

北市衛生局長黃建華指出，此案待判決出爐才知情，近日將啟動懲戒機制。

整理事件經過，涉性侵的醫師長達三年半皆未受懲戒，也沒有與病人隔離，至少有三個處理時間，因法令與機制不足，錯失時機。一是醫師性侵案件調查期間，缺乏停職機制；二是醫院向地方衛生局通報啟動懲戒的程序，缺乏準則； 三是針對醫師性平事件，地方社會局跟衛生局之間無具體聯繫機制。

台大醫院昨天舉行一三○年院慶，因黃信穎性侵、還有之前婦產科教授性騷事件，台大院長吳明賢成為焦點。他表示院方秉持毋枉勿縱立場，在法定時間內完成黃信穎案調查，當事病人因急性創傷後症候群，調查過程並未到場，但院方以通聯方式取得資訊，且根據護理師陳述，醫師執行內診時無護理師在旁，立刻判定性騷，並未延誤。

但吳明賢也說，性騷擾案的主管機關是台北市社會局，院方依法通報。台大發言人陳彥元說，性騷擾防制法未規定通報衛生局，院方雖可主動通報，但須依性騷委員會決議，委員會未決議將該醫師交付懲戒，故院方按流程通報社會局；至於停職，院內雖有少數住院醫師停訓案例，但須由人事單位考量決議，並非說停職就能停職。

林靜儀聽聞表示，「醫師法」第廿五條規定，不必等判決，只要違反醫學倫理，衛生局就可啟動懲戒。」若台大醫院知悉性侵事件，並在完成調查後向衛生局通報，啟動懲戒，「事情早就開始走了。」

黃建華指出，醫師懲戒委員會啟動時機，沒有明確法律規範，應修正醫師法、醫師懲戒辦法，明訂醫院通知衛生局啟動懲戒程序。

專家表示，性侵害案件平均審理時間從一年至五年不等，判決出爐前，須有糾正補救措施，除保全證據外，也可預防潛在被害人受害。根據教育部擬定校園性別事件通報及調查處理程序，若校園內發生師隊生性平事件，必須於廿四小時內完成校安通報，若行為人是教師，則會通知教評會先暫時停聘，接受調查。

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