一周大事（114年5月11日~5月17日）

國內

13日：立法院三讀通過核子反應器設施管制法修正案，核電廠運轉執照有效期最長四十年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長廿年。

15日：行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市府期間接受酒店業者關說，收受性招待二次，被依貪汙等罪嫌起訴，台南地方法院宣判陳無罪。

17日：核三廠停役，全廠進入廿五年除役期，台灣正式進入無核電時代，核三廠將轉型光電場。

國外

12日：美國和中國大陸發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅，十四日生效，為期九十天。

13日：美國川普政府宣布撤銷一項前總統拜登時期的人工智慧（ＡＩ）晶片出口三級管制規定，並說將與可信賴國家分享ＡＩ技術。

16日：俄、烏戰爭爆發進入第四年，兩國在土耳其伊斯坦堡舉行面對面、直接的會談，但不到兩小時即結束。