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營建廢棄物暴增 中央3面向管理遭批急就章

聯合報／ 記者簡慧珍陳俊智胡蓬生黃于凡魯永明鄭朝陽／連線報導
行政院端出營建混合廢棄物解方，地方直言這套解方只是急就章，關鍵的幾個環節沒有妥善規畫，執行起來還是困難重重。圖為濫倒示意。圖／宜蘭縣環保局提供
行政院端出營建混合廢棄物解方，地方直言這套解方只是急就章，關鍵的幾個環節沒有妥善規畫，執行起來還是困難重重。圖為濫倒示意。圖／宜蘭縣環保局提供

行政院端出營建混合廢棄物解方，各界雖肯定中央解決問題的努力，但直言這套解方只是急就章，關鍵的幾個環節沒有妥善規畫，執行起來還是困難重重。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙曾積極偵辦營建廢棄物非法棄置案，他說，行政院此次調整，相信會有幫助。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁指出，所有營建土方亂倒都是集體犯罪，用廢棄物清理法來辦，警方沒績效，日久即無力，改用組織犯罪條例偵辦可把行為人列入治平專案，提高警察的參與意願。他建議，許多農地、魚塭被亂倒廢棄物須回復原狀，環境部可修法讓查扣違法行為人的不法所得可撥交作為回復專款。

桃園副市長蘇俊賓也肯定，但認為可做得更好，例如營建混合物分為七類，但未規範容許雜質比例，也沒用科技輔助辨識，第一線稽查常因認定標準不同、辨識人力不足，讓業者蒙混過關。

「整套解方看起來像急就章。」不具名地方環保首長說，中央將要求載土石方和廢棄物的車輛都要裝ＧＰＳ，卻漏掉載運資源化廢棄物的車輛，若不肖業者在表層鋪一層資源回收物，很容易暗渡陳倉，也看不到交部角色。

苗栗縣長鍾東錦認為，中央新措施的方向雖對，但營建產出物管理關鍵在於國內沒有足夠合法棄土場，業者為了生存和利益還是會照做不誤，也不會在乎刑期加重，中央應促成地主提供土地交由縣市政府經營，不論公辦公營或公辦民營，只要收費公道透明就能改善。

廢棄物 環境部 行政院 鍾東錦

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