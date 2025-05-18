回響／打擊營建廢棄物 政院拍板解方

全國營建剩餘土石方量近十年成長百分之七十五，因胃納量不足等因素衍生違法棄置亂象，行政院長卓榮泰要求二○二七年完成填埋需求，環境部與內政部會商後，決定多管齊下，從增加土石方去化管道、拉高管理強度、建置智慧圍籬、提高刑罰等作為，搭配修法全面改善。

聯合報去年底「國在山河廢」調查報導，揭露近年營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案量增加，嚴重破壞國土。環境部日前向政院簡報解決方案，由閣揆卓榮泰拍板。

環境部統計，營建土石方近年平均產出量約四千萬餘方，其中約有一千萬方需要填埋，現有土資場及大型工程可供土方填埋量不足，且區域不平衡；加上土石方與營建廢棄物彼此的管理強度有落差，以及土方法規強制力不足等因素，使北土、北廢南運時有所聞，並有不肖業者鑽管理漏洞牟取暴利。

卓揆指出，過去內政部主管的營建工地產出土石方，與環境部主管的廢棄物管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

卓榮泰表示，環境部此次提出統合性解方，由中央與地方共同以拓增土石方去化量能，同時統一管理強度，例如每輛從營建工地出來的土方車輛都要加裝ＧＰＳ，環境部也與警方整合，在非法棄置熱區的公路建置電子智慧圍籬，另外也推動相關的修法，務必於二○二七年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，修訂「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計五月底公告，拚下會期送立法院審議。