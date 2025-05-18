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回響／打擊營建廢棄物 政院拍板解方

聯合報／ 記者黃婉婷鄭朝陽／台北報導
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，發現車上載運大量不明土方，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕對車輛所屬交通公司開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，發現車上載運大量不明土方，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕對車輛所屬交通公司開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝

全國營建剩餘土石方量近十年成長百分之七十五，因胃納量不足等因素衍生違法棄置亂象，行政院卓榮泰要求二○二七年完成填埋需求，環境部與內政部會商後，決定多管齊下，從增加土石方去化管道、拉高管理強度、建置智慧圍籬、提高刑罰等作為，搭配修法全面改善。

聯合報去年底「國在山河廢」調查報導，揭露近年營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案量增加，嚴重破壞國土。環境部日前向政院簡報解決方案，由閣揆卓榮泰拍板。

環境部統計，營建土石方近年平均產出量約四千萬餘方，其中約有一千萬方需要填埋，現有土資場及大型工程可供土方填埋量不足，且區域不平衡；加上土石方與營建廢棄物彼此的管理強度有落差，以及土方法規強制力不足等因素，使北土、北廢南運時有所聞，並有不肖業者鑽管理漏洞牟取暴利。

卓揆指出，過去內政部主管的營建工地產出土石方，與環境部主管的廢棄物管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

卓榮泰表示，環境部此次提出統合性解方，由中央與地方共同以拓增土石方去化量能，同時統一管理強度，例如每輛從營建工地出來的土方車輛都要加裝ＧＰＳ，環境部也與警方整合，在非法棄置熱區的公路建置電子智慧圍籬，另外也推動相關的修法，務必於二○二七年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，修訂「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計五月底公告，拚下會期送立法院審議。

營建廢棄物管理解方 製表／鄭朝陽
營建廢棄物管理解方 製表／鄭朝陽

卓榮泰 廢棄物 環境部 行政院

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