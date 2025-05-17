婦人獲捐肝重生 全家感恩簽器捐同意書

器官捐贈將遺愛留給世人，有建築師快失明，等待幾年終獲眼角膜器捐，重拾光明，決心要設計更多校園，讓下一代有更好環境；也有肝病者原對生命失去希望，在獲得器捐後，重拾舞蹈喜好；一名捐贈者女兒感性地說「爸爸的愛，從未離開」，但接受器捐，長久的等待在國內仍是常態。

亞東醫院近3年完成91名病患的器官捐贈手術，昨天辦懷恩節追思會，向器官捐贈者及家屬致上敬意。

肝臟受贈者張明枝熱愛舞蹈，因C型肝炎併發肝硬化及肝癌復發，歷經多次肝性腦病變發作，身心俱疲，幾度對生命失去希望，在成功接受器官移植手術後，她感恩地說「原安排好身後事，沒想到，我還有機會再跳舞。」

張明枝女兒黃宜說，接受器官移植不僅是媽媽的重生，更是全家的新希望，全家人已共同簽署器官捐贈同意書，期望未來也能將這份愛繼續傳遞，成為他人生命中的光。

「雖然您離開了，但您的愛仍在世界某個角落延續著。」器官捐贈者家屬陳卉婕昨在分享，父親陳騏峰年初因病驟逝，面對這場猝不及防的告別，家人毅然器捐，讓爸爸的心臟、肝臟與腎臟為多個家庭帶來新生希望。

68歲建築師王洪鉞獲眼角膜器捐，重現光明，妻子蔡淑雅心懷感激，昨也辦「因愛發光」油畫個展，所得捐給器捐中心。王洪鉞因畫設計圖相當耗眼力，曾做過白內障手術，但視力仍持續走下坡，一度只能看到前方30公分物品，眼科醫師檢查發現他患「內皮細胞失養症」，須透過眼角膜移植改善。

等了幾年，2021年12月，醫院終於來電告知有眼角膜器捐，他在耶誕節前夕上了手術台，手術完成那晚，雖然左眼蒙著，深夜人靜時分，似乎看到一個清楚的影像來到他身旁，他心裡有感「這是眼角膜的主人」。

「雙眸都來自年輕人，讓他能看得更清晰，工作、生活不再處處受限。」王洪鉞說，希望有生之年多設計幾座校園，讓下一代擁有好的環境，才不辜負捐贈者賦予他的新希望。

亞東醫院指出，儘管器捐風氣有上升，全台仍逾萬人等待器官移植，其中超過8千人苦盼換腎機會，一等10年是常態，來不及等到便離世讓人揪心。

院長邱冠明說，能在親人離世的悲慟時刻做出器官捐贈的決定，是堅強而溫柔的力量。大愛不僅點亮受贈者的生命，也溫暖了社會。