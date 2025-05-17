快訊

美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

台文館故事聯合國 探索繪本想像世界

中央社／ 台北17日電

國立台灣文學館辦理「故事聯合國」，今天由美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖為小朋友說故事，並參與黏土創作，探索繪本想像世界。

根據台文館發布新聞稿，館長陳瑩芳開場致詞表示，繪本及圖像故事一直是台灣文學發展重要的一部份，今年「故事聯合國」主題結合奇幻、怪獸、冒險的元素，希望帶給小朋友不同以往的故事體驗。

新聞稿指出，位於台文館B1文學樂園「美國小天地」，由台文館與AIT連續12年合作，致力推動美國文化並促進台美交流，共同設立的「美國資料專區」，展示美語兒童繪本、青少年文學讀物與互動桌遊；「美語說故事」及後來轉型的「故事聯合國」美國場次，自2013年迄今舉辦77場，吸引逾3千人次參與。

張子霖今天響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，特別挑選由美國作家瓊‧艾吉（Jon Agee）創作，緊扣「科技與未來」概念的太空題材繪本「我的火星探險」。

「故事聯合國」每場次的活動前10日開放線上免費報名。此外，B1文學樂園主題書展將於6月24日登場，展出各國駐台單位推薦影片及所介紹的繪本。活動詳見台文館官網。

台灣文學 美國在台協會 聯合國

延伸閱讀

國際博物館日 宗博館打造沉浸式體驗靈性遊樂場

美國支持的加薩援助計畫惹議 聯合國拒絕參與

會見聯合國秘書長 陸防長董軍：中方將提出新的維和承諾

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

相關新聞

考生注意！ 明各地天氣不穩 大台北、東北部小心豪雨狂炸

中央氣象署表示，北方鋒面明天將南移到台灣北部海面，全台各地天氣比較不穩定，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，特別是大台...

躺進ICU才後悔！重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

今天是世界高血壓日，重症專科醫師黃軒表示，30年來在加護病房ICU見證太多血壓失控的危急個案，明明有許多併發症是可以預防...

狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更...

遭告殺人未遂 蘇一峰曝「人生解鎖」並謝謝青天大人

胸腔科醫師蘇一峰常在臉書上討論時事、分享病例，他最近公布一項人生解鎖成就。原來是今年2月，他說有位病人對他開的某個藥物不...

氣象署發布豪雨特報 花東地區及南投山區注意

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明晨花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區及南投山...

桃機大聯盟公益音樂會 邀喜憨兒基金會共度周末時光

機場公司實踐ESG企業社會責任，積極投入公益活動、關懷公益團體，今天下午與義美吉盛共同呈獻一場別開生面的公益音樂盛宴「音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。