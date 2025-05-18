台南農產快閃嘉義 「雙黃」市長相見歡

嘉市遠東百貨昨天中午舉行台南農特產市集，市長黃敏惠與台南市長黃偉哲相見歡，互贈「幸福嘉義米」、「八田穗越米」禮盒，今年逢嘉義建城320+1年，黃敏惠邀黃偉哲參加年底城市博覽會，嘉南雙城加強交流合作，黃敏惠笑說黃偉哲傳手機訊息邀她參加農特產展，被她誤為詐騙趣事，笑翻全場。

黃敏惠與黃偉哲分屬藍綠不同政黨，都一同擔任國代、立委、市長，共同參加南區縣市聯盟，嘉南縣市地緣文史淵源深，同屬雲嘉南生活圈，「雙黃」市長建立好交情。

黃敏惠說，1日晚上近12時，她接到1通手機簡訊寫說，「美女市長，我是偉哲，17日中午12時半，想到嘉市遠百辦農特產品，你有空嗎？」那時她感冒發燒，以為這是詐騙，因為黃偉哲通常都叫她「姊姊、大姐」，怎麼對方會叫她「美女市長呢？」所以她不敢回訊息。

一直等到5日，市長室人員告訴她，台南市府17日要來嘉市辦農特產市集，她才知道真的是黃偉哲留的訊息。黃偉哲帶妻子參加，他說，非常高興把台南農產品介紹給嘉市，嘉南2市相鄰，這次市集主要是當季鳳梨，台南還有芒果、東山咖啡、善化芝麻，好東西要跟好朋友分享。

「旺情夏日派對」市集展售鳳梨等多項台南農產，送鳳梨雪克調飲，吸引大批民眾選購，黃敏惠展現地主熱情，致贈黃偉哲「金馬61幸福嘉義米禮盒」，黃偉哲回贈「八田穗越米禮盒」。

嘉市府為籌辦嘉義建城320+1系列活動，4月赴台南觀摩公共空間改造成果，汲取經驗。市集派對讓嘉南2市農業互動交流，嘉市年底舉辦城市博覽會，黃敏惠邀黃偉哲參加，歡迎台南市民共襄盛舉。