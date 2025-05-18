阿里山鹿麻產車站重啟 實習站長好萌

阿里山林鐵鹿麻產車站逾50年，阿里山林鐵文化資產管理處斥資2600萬元整修完工，鹿滿社區發展協會標租活化，打造「小鹿尋物」品牌，縣長翁章梁昨天參加啟用典禮，秋田犬「波吉」化身實習站長，頭戴可愛工作帽，將不定期巡視車站與遊客見面。

鹿麻產車站曾是北門站與竹崎站之間重要大站，隨著阿里山公路開通，沒有火車停靠而沒落，阿里山林鐵文資處近年整修沿線車站活化觀光，榮獲建築園冶獎，2019年恢復停靠鹿麻產車站，將車站及站長宿舍標租。

鹿滿社區理事長林乙均表示，車站賣店「小鹿尋物」與在地業者合作，站長宿舍開設常態展覽空間，有木工藝術家陳振龍以檜木打造縮尺模型，展出嘉義車站、鹿麻產車站、菸樓等代表性建築；陶藝家李俊蘭以陶土創作詮釋地方自然風貌與生活記憶。

林乙均說，鹿麻產車站重新注入活力營運，營業日為每周二至周日，早上9時到下午4時，超萌秋田犬「波吉」化身車站「實習站長」，頭戴工作帽坐鎮月台，不定期與旅客互動，是推廣車站魅力毛孩大使。

翁章梁表示，阿里山鐵路頗負盛名，鹿麻產車站活化啟用，如同觀光港口迎接各地旅客，盼遊客不僅前往奮起湖或阿里山，也在沿線其他車站，如搭郵輪式觀光列車，深度體驗地方風情，帶動觀光發展。