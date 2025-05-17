聽新聞
0:00 / 0:00
遭告殺人未遂 蘇一峰曝「人生解鎖」並謝謝青天大人
胸腔科醫師蘇一峰常在臉書上討論時事、分享病例，他最近公布一項人生解鎖成就。原來是今年2月，他說有位病人對他開的某個藥物不滿意，在沒有回診的情況下，直接報案告他「殺人未遂」。他於五月十六日公布整起事件結果，士林地方檢察署判定「殺人未遂罪不起訴」。蘇一峰直呼自己「人生解鎖」。
蘇一峰日前在臉書發文，之前有患者告他殺人未遂，只因為門診開了一顆藥，後面這位患者也沒吃藥。他說「謝謝青天大人，士林地方檢查署」，還是說看了媒體報導才知道不起訴，「重症醫師就是高風險的危險行業。」直呼人生解鎖，因為 「殺人未遂罪不起訴」。
蘇一峰說，這是在門診開立的心血管藥物，遭病患質疑處方不當，憤而提告涉嫌殺人未遂。士林地檢署調查後認為，蘇醫師所開立之藥物屬臨床常見用藥，整體診療行為並無違反醫療常規，亦欠缺殺人犯意，予以不起訴處分。
許多網友留言為蘇一峰打氣，有人說「蘇醫生加油！」，有人稱讚：「醫生有您守護病人，病人與家屬才能看見光亮！」，還有人為他不平：「台灣醫療濫訴行為已經到了匪夷所思的地步…」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言