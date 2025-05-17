遭告殺人未遂 蘇一峰曝「人生解鎖」並謝謝青天大人

胸腔科醫師蘇一峰常在臉書上討論時事、分享病例，他最近公布一項人生解鎖成就。原來是今年2月，他說有位病人對他開的某個藥物不滿意，在沒有回診的情況下，直接報案告他「殺人未遂」。他於五月十六日公布整起事件結果，士林地方檢察署判定「殺人未遂罪不起訴」。蘇一峰直呼自己「人生解鎖」。

蘇一峰日前在臉書發文，之前有患者告他殺人未遂，只因為門診開了一顆藥，後面這位患者也沒吃藥。他說「謝謝青天大人，士林地方檢查署」，還是說看了媒體報導才知道不起訴，「重症醫師就是高風險的危險行業。」直呼人生解鎖，因為 「殺人未遂罪不起訴」。

蘇一峰說，這是在門診開立的心血管藥物，遭病患質疑處方不當，憤而提告涉嫌殺人未遂。士林地檢署調查後認為，蘇醫師所開立之藥物屬臨床常見用藥，整體診療行為並無違反醫療常規，亦欠缺殺人犯意，予以不起訴處分。

許多網友留言為蘇一峰打氣，有人說「蘇醫生加油！」，有人稱讚：「醫生有您守護病人，病人與家屬才能看見光亮！」，還有人為他不平：「台灣醫療濫訴行為已經到了匪夷所思的地步…」