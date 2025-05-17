快訊

「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

87歲法國小提琴家普雷抵台 身為人生勝利組也自律

中央社／ 台北17日電

87歲法國小提琴家吉拉．普雷今天抵台，將與台北愛樂管弦樂團合作演出40週年音樂會，演奏巴爾托克作品。儘管普雷堪稱「人生勝利組」，但仍十分自律，且每天練琴2到4小時。

吉拉．普雷（Gerard Poulet）今天接受中央社記者專訪時表示，這次是他第一次在台灣演出巴爾托克「第二號小提琴協奏曲」，「這首樂曲非常困難，而且需要很強的體能，以我現在的年紀來說，很有挑戰。但我一直很喜歡這首樂曲，去年確定要來台灣演出這首樂曲之後，我一整年都在心上準備著。」

普雷表示，當他還是學生的時候，「這首曲子對我來說太困難了，對我的耳朵來說也太難接受，因為它就不像孟德爾頌或是貝多芬的音樂。」普雷說，後來他向老師謝霖（Henryk Szeryng）學習這首作品，「謝霖的老師卡爾．弗萊許（Carl Flesch）正來自匈牙利，這教會了我能夠自然用正確的方式演奏。」

普雷堪稱「人生勝利組」，1938年出生於法國的指揮世家，被譽為神童，11歲進入巴黎音樂院就讀，隔年以小提琴演奏第一名畢業。1956年普雷18歲拿到義大利熱亞納帕格尼尼小提琴大賽首獎，自此行走音樂之途，也被小提琴大師謝霖視為比法學派正統傳人。

除了演奏之外，普雷更是一位出色的音樂教授，長期任教於法國巴黎國立高等音樂學院，2005年起受邀擔任東京藝術大學的教授至今。

普雷說天賦很重要，「但更重要的是要從12、13歲開始接受專業訓練，這樣才有機會成為優秀的音樂家。」他也強調，學生必須研究並尊重原始樂譜，才能真正理解並傳遞音樂的內涵。

普雷表示，他到這個年紀，沒有甚麼秘密，「我每天練琴2到4小時，吃得好，睡得好，生活規律。我喝一點點酒，但我不抽煙。」他說「自律」很重要，「人生就是這樣，我覺得我很幸運沒有遇到太多困難，有時候也會，但我會堅持下去，要相信自己做得到。」

普雷也說，他已經不做太多計畫，「我無法確知明年我的狀態能像現在一樣健康。」

台北愛樂管弦樂團慶祝成立40週年「大師同歡」音樂會，將於5月20日在國家音樂廳舉行，指揮為樂團首席指揮林天吉，演出曲目還包括韓國作曲家李哲求的「王冠」以及雷斯匹基的「羅馬之松」。

人生勝利組 小提琴 音樂會

延伸閱讀

法國再破中國大陸人口販運 上百名負債女子被迫性交易

中法對話 聚焦雙邊合作

中殲10實戰擊落法戰機 而且「便宜得多」…印尼想變心？

泰版人間香奈兒Baipor是誰？19歲拿下影后，私下穿搭復古俏麗，一起認識

相關新聞

考生注意！ 明各地天氣不穩 大台北、東北部小心豪雨狂炸

中央氣象署表示，北方鋒面明天將南移到台灣北部海面，全台各地天氣比較不穩定，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，特別是大台...

狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更...

機捷傳列車系統異常 列車停靠A3站清空旅客

機場捷運今天下午2時傳出系統異常，１輛上行列車因啟動自趨安全設計停車，造成班次誤點，旅客被迫在A3三重站轉車，有人忍不住抱怨行程耽誤；負責營運的桃園捷運公司表示，該列車因系統異常，依標準作業程序處理就近在A3站清車，乘客由調度列車接駁至A1站，本次事件影響時間及人數約9分鐘、200人，故障原因有待收車後詳查。

17縣市大雨特報！ 花蓮、雲嘉南、彰投小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今下午針對北北基等17縣市發布大雨特報，強調新竹以北、南投、嘉義、台南、花...

台鐵香山-新竹行人入侵遭區間車撞上 8列車延誤

臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」通報，台鐵因新竹車站至香山車站間人員闖入軌道，導致2174次列車撞擊，部分列車將有所延遲。...

性騷、性侵頻傳！年輕醫師斥醫院消極 職場成犯罪溫床

近期台大醫院接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案件，引發醫界內外高度關注。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，相關事情在處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。