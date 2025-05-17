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桃機大聯盟公益音樂會 邀喜憨兒基金會共度周末時光
機場公司實踐ESG企業社會責任，積極投入公益活動、關懷公益團體，今天下午與義美吉盛共同呈獻一場別開生面的公益音樂盛宴「音樂啟航・響樂機場」。喜憨兒基金會在現場設置公益義賣攤位，機場公司也邀請喜憨兒基金會親子團體30餘位一同參與，並貼心安排親子體驗機場一日遊活動。活動安排表演嘉賓帶來精彩演奏讓旅客在悠揚樂聲中歡度周末午後時光。
機場公司副總經理李俊德表示，機場不僅是文化的延伸，也是愛的延伸，希望用音樂來改造機場，帶來更多的愛與希望給大家。歡迎大家到桃園機場來文化體驗、吃喝玩樂及公益實踐。
今天活動首先出場的表演嘉賓是華航公司總經理陳漢銘攜手他的三位子女，以鋼琴與小提琴優雅合奏，演繹經典曲目「Top Gun Anthem」、「紅梅揚姿」及「望春風」，透過音樂展現家庭的溫馨與情感交流。接著由桃園在地的「龍潭愛樂管弦樂團」帶來經典名曲「月夜愁」、電影女人香主題曲「Por Una Cabeza」，以及動畫「龍貓」主題曲更。
機場公司指出，活動現場特別設置有喜憨兒基金會公益義賣攤位，提供精緻手作餅乾、禮盒義賣，並擺設公益捐款箱，邀請旅客一同參與，以具體行動為公益注入愛心。機場公司拋磚引玉，採購喜憨兒端午禮盒，現場民眾也熱情支持踴躍購買，很快銷售一空，在歡樂愉快的氣氛中，提前與喜憨兒家庭歡慶端午佳節。
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