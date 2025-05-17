黃子欽尋找字裡行間靈魂 為書打造獨一無二封面

一則令人印象深刻的封面，讓讀者決定是否翻閱、購買這本書，金蝶獎得主、設計風格強烈的黃子欽表示，設計者必須從字裡行間尋找作品的靈魂，才能為書打造獨一無二的封面。

黃子欽接受中央社訪問表示，台灣出書的速度很快，流行的速度也很快，設計者不能只想跟風、模仿，否則5年、10年又流行別的風格，永遠都追不完，設計者也會失去方向感。

黃子欽表示，參考優秀的作品是許多人學習的必經之路，但一定要了解這些作品背後的脈絡及結構，尤其是精神層次，如果只是照用，或照著描繪，不但畫虎不成，也會產生違和感。

黃子欽說，「找一個比較適合自己的方式，甚至是自己比較舒服的方式，路才能走得更遠」。

身兼平面設計、櫥窗設計、攝影師、藝術家等多重身分，黃子欽設計的封面深受許多出版者喜愛，他的風格很容易被一眼認出，然而他沒有特定的套路。

2016年為詩人楊澤「新詩十九首」設計封面，黃子欽在淡雅的美術紙上，用水墨寫意的畫法描繪詩人的半張臉，獲得金蝶獎最大獎；2021年為國寶電影海報大師陳子福的專書操刀，將台灣電影及時代氛圍加以勾勒鋪陳。

2022年為藝術家姚瑞中的影像書「地獄空」設計封面，巧妙連結尪仔標與特殊地景的俗趣；近年更多次為台北文學季設計主視覺，為文學的過去、現在與未來找到連結。

從高中開始編校刊、玩設計，讀國立藝專時贏得新人獎，甚至為誠品書店規畫櫥窗主題，黃子欽一直都在進行各種視覺實驗，他有一個好習慣，就是把自己的作品「存檔」，不只保留作品的成品，也紀錄中間實驗的過程。黃子欽說，他向來求知若渴、一旦想要弄懂一件事，就一定要徹底弄明白，連自己的作品也不例外。

此外，黃子欽還有一項祕密武器，就是建立屬於自己的「字庫」，他的設計絕少用現成的字體、字形，盡可能自己重新畫過、描過，甚至重新創造。尤其有一回讀者向他反映，覺得他的封面經常使用「康熙字典體」，黃子欽如啞巴吃黃蓮一般竟無法辯駁，因此花了更多心思及力氣，到處蒐集書法字及手寫字型，不想讓人有這種刻板印象。

黃子欽說，這些字不是拿來「用」的，而是用來研究，需要時才找出來加以重繪、重組，甚至再創造，有時更自創字體，「即使要使用這些字，也要有所講究，絕對不能讓人有電腦字的感覺。」

正是因為數10年來的自我要求，建立了黃子欽自己的品牌，他給設計者的建議是，一定要想辦法自我累積，至於要累積什麼，也要看個人及經驗。

他表示，「每一次設計都是設計者與作者、讀者的對話，值得仔細推敲，細細品味，相信這個過程的用心，會讓讀者接收得到，進而喜歡你所設計的封面」。