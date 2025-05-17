快訊

「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

提升馬祖雨霧預報準度 南北竿將設雷達站

中央社／ 連江縣17日電

馬祖地區無觀霧與觀雨雷達，故無法取得近地面氣象資料，中央氣象署規劃在馬祖南竿設觀霧雷達站、北竿設觀雨雷達站，前者預計於116年，後者將於118年完工，將可提升馬祖雨霧預報準度。

交通部中央氣象署馬祖氣象站主任王鳳琴今天告訴中央社記者，現行馬祖地區降雨與濃霧監測，需仰賴位於台灣本島的五分山雷達站，因距離馬祖約220公里，導致僅能觀測到最低觀測高度以上的預報數據，無法即時取得馬祖地區近地面氣象資料，在預報時間與準度上有一定限制。

根據中央氣象署日前於連江縣交通觀光暨數位通訊建設發展座談會簡報資料，馬祖觀霧雷達站位於南竿軍方機敏設施「牛角嶺營區」內，距離南竿機場僅400公尺，預計將於116年完工。觀雨雷達站則位於北竿芹山營區，離北竿機場約1公里，預計於118年完工。

簡報資料指出，2座雷達站完工後，觀雨雷達觀測距離約150公里，能擴大雷達網監測範圍，提升降雨估計準確度，並提升金門與馬祖海峽上游劇烈天氣早期預警時效；觀霧雷達監測距離，則以雷達為中心起約20公里，360度範圍強化冬春之際對馬祖濃霧的監測能力，提升航空海運安全。

王鳳琴進一步舉例，受限於現行觀測設備，較難預報馬祖近海雲霧移動狀況，就會造成航空公司飛機飛行途中，才遇到飄往馬祖上空雲霧，導致無法降落只能折返。若雷達設置完成後，可預報至少2至3小時後的雲霧位置，便利航空公司判斷是否飛航，降低折返機率。

雷達站 馬祖

延伸閱讀

中柬「金龍-2025」軍演 陸首派空軍直升機、雷達部隊跨境參與

熱爆！ 彰化溪湖飆36.8度 明天大台北慎防短延時豪雨

馬祖梅石軍官、士兵特約茶室 轉型獨立藝術村

NBA／布朗準大三元助塞爾蒂克逼出G6 馬祖拉：拚勁改變比賽

相關新聞

考生注意！ 明各地天氣不穩 大台北、東北部小心豪雨狂炸

中央氣象署表示，北方鋒面明天將南移到台灣北部海面，全台各地天氣比較不穩定，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，特別是大台...

狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更...

機捷傳列車系統異常 列車停靠A3站清空旅客

機場捷運今天下午2時傳出系統異常，１輛上行列車因啟動自趨安全設計停車，造成班次誤點，旅客被迫在A3三重站轉車，有人忍不住抱怨行程耽誤；負責營運的桃園捷運公司表示，該列車因系統異常，依標準作業程序處理就近在A3站清車，乘客由調度列車接駁至A1站，本次事件影響時間及人數約9分鐘、200人，故障原因有待收車後詳查。

17縣市大雨特報！ 花蓮、雲嘉南、彰投小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今下午針對北北基等17縣市發布大雨特報，強調新竹以北、南投、嘉義、台南、花...

台鐵香山-新竹行人入侵遭區間車撞上 8列車延誤

臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」通報，台鐵因新竹車站至香山車站間人員闖入軌道，導致2174次列車撞擊，部分列車將有所延遲。...

性騷、性侵頻傳！年輕醫師斥醫院消極 職場成犯罪溫床

近期台大醫院接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案件，引發醫界內外高度關注。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，相關事情在處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。