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考生注意！ 明各地天氣不穩 大台北、東北部小心豪雨狂炸

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國中教育會考今明兩天登場，氣象署提醒，受鋒面影響，名各地天氣不穩，外出記得攜帶雨具。記者林俊良／攝影
國中教育會考今明兩天登場，氣象署提醒，受鋒面影響，名各地天氣不穩，外出記得攜帶雨具。記者林俊良／攝影

中央氣象署表示，北方鋒面明天將南移到台灣北部海面，全台各地天氣比較不穩定，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，特別是大台北地區、東北部容易出現局部短延時豪雨，清晨台南以北沿海也容易降雨。由於明天是國中會考第二天，也提醒考生、家長記得攜帶雨具。

氣象署表示，明天鋒面位於台灣北部海面，金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及各地山區易有局部大雨，尤其大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生的機率，晚間東北部及東部地區亦有局部大雨，清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

至於氣溫方面，氣象署表示，明天各地天氣悶熱，北部高溫31至34度，南部更熱，可能出現36度以上高溫。

氣象署說，下周一，隨著鋒面離開台灣，天氣會比較穩定，不過由於風向偏南風，花東地區有局部陣雨的機會，大台北地區、東北部、東部地區則容易有午後局部短暫陣雨。

氣象署 雷雨

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