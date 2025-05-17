2025惠蓀木文化節「逗陣森作夥」揭幕 銅板價50元入園

由中興大學實驗林管理處主辦、結合產官學研各界共同參與的年度盛事「惠蓀木文化節」17日揭幕。今年活動邁入第18年，以「逗陣森作夥」為主題，特別推出超值回饋方案，門票回到37年前的銅板價，只要50元即可入園。

更驚喜的是，這50元將被「放大10倍」，為民眾打造價值超過500元的豐富體驗內容。除此之外，入園即可兌換原生樹苗，參加森林五感體驗與趣味闖關活動換精美好禮，並安排草原音樂表演，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

惠蓀木文化節活動橫跨5月17、18日及5月24、25日兩個周末，內容精彩豐富，包括國產木竹材DIY課程、數蝶觀察、攀樹體驗、親子互動遊戲等。同時集結林業相關學校與機關，20多家來自部落與在地的木竹特色商家，以及Nissan新能源車展示。

民眾可親手體驗由專業團隊大美生活提案所，及木匠兄妹所帶領的生態瓶製作、邊角木翻轉車DIY等活動，感受森林生活的多元與美好。

其中，「森林香氣體驗」特別受到矚目，透過月桃、土肉桂與咖啡三種天然香氣，對應月桃露、土肉桂茶及林場咖啡等森林產品，讓民眾透過嗅覺與味覺感受森林的溫度與價值。

值得一提的是，實驗林管理處自去年取得FSC FM森林經營認證後，今年仍持續精進，積極推動自家森林產品取得FSC COC產銷監管鏈認證，確保產品來自受管理的森林、受管控的來源，為消費者提供可靠保障，順利完成驗證將再創永續新里程。

開幕式活動由榮獲113年全國學生舞蹈比賽特優獎的溪南國小28位小舞者，帶來精采的泰雅族原民舞蹈表演揭開序幕。

隨後，興大校長詹富智、農資學院長陳志峰、林管處長吳志鴻，偕同農業部林業及自然保育署副署長張岱、林業試驗所長曾彥學、農村水保署南投分署長傅桂霖、仁愛鄉長張子信、正隆公司總經理張清標、宜蘭大學校長陳威戎及國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮等產官學研代表，一同進行象徵友誼與祝福的「藏茶儀式」。

這項儀式主要感念各界鼎力支持，讓木文化節邁入第18年，並期待在20周年或30周年時再度齊聚開箱藏茶，細品歲月沉澱的茶香與情誼。