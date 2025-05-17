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機捷直達車系統異常三重站清車 故障原因待查
今天下午有民眾搭桃園機捷直達車時，在三重站被清車。桃園大眾捷運股份有限公司向媒體證實，A3新北產業園區站上行列車發生系統異常，已調度列車接駁旅客，故障原因待查。
有民眾在社群平台上表示，今天下午2時許搭乘桃園機場捷運直達車時，在三重被要求下車，列車螢幕顯示「各位旅客請注意，因行車調度，本列車將臨時停車，請緊握扶手，造成您的不便，敬請見諒。」
桃捷公司向媒體表示，A3新北產業園區站上行列車在下午2時14分許因系統異常，啓動自趨安全設計停車，行控依標準作業程序處理，至三重站清車，後續調度列車接駁旅客至A1站，並派維修人員上車，故障原因待收車後詳查。
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