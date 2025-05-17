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狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更前往桃園一間婦產科診所執業，直到今年5月一審判決出爐後才離職。本報資料照片
台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更前往桃園一間婦產科診所執業，直到今年5月一審判決出爐後才離職。本報資料照片

台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更前往桃園一間婦產科診所執業，直到今年5月一審判決出爐後才離職。外界憂心「狼醫」仍能繼續行醫，婦產科醫學會、醫師公會皆表示，沒有調查權，必須等到公部門裁判確定後，才可以做出相應作為。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，醫學會無調查權，能處理的僅限會員資格認定與懲處，例如撤銷會員資格、停權選舉權或影響六年一次的換照程序，是否能繼續執業，不在醫學會職責範圍。依過往慣例，只有「三審定讞」，才會進入撤銷會員的處分階段，黃姓醫師目前僅處於一審判決階段，仍有上訴可能。

根據醫師法規定，不只判刑確定，還有其他情事如執行業務違背醫學倫理等，可以由醫師公會或衛生主管機關可以移付懲戒，懲戒方式包含廢止醫師執業執照、廢止醫師證書等。黃建霈說，為防止涉案醫師繼續接觸病人，現行法規確實賦予主管機關在未判刑前，即啟動暫停業務的權力，但責任歸屬仍在衛生主管機關與地方公會手中。

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，公會對性侵害、性騷擾零容忍，但是我國是民主法治國家，必須尊重每個人的權利，依法走完法律程序。

洪德仁說，他了解，基於社會公正公義的角度，一定會希望讓加害人盡速得到懲罰，但是公會沒有調查權，必須等公部門裁定性侵害成立，移送地方政府懲戒委員會，公會也會列席參加，確定懲處後，公會才會撤銷執照，才能避免「未審先判」，維護制度公平。

另外，婦產科醫學會理事長陳思原日前也被爆料性騷住院醫師及研究生，他對台大懲處抗議將採行政救濟流程，也表示相關案件沒有申訴人。

黃建霈說，陳思原案與黃姓住院醫師案性質不同，因未有被害人提告，依「性騷擾防治法」屬告訴乃論案件，檢警無法主動介入。而若依「性別工作平等法」處理，必須視行政調查結果與後續救濟程序結果，醫學會方可據以進行內部處置，不會僅憑單一方說法採取行動。

婦產科 醫學 醫師

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