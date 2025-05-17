新冠病例近萬 傳染病防治醫療網指揮官張上淳這樣說

新冠疫情攀升，衛福部疾管署預估下月達到高峰，已造成民眾瘋搶快篩。傳染病防治醫療網指揮官、台大醫學院副校長張上淳說，新冠疫情具「一波又一波」特性，只是過去每一波染疫人數增幅不會這麼大，近期是疫情沈寂較長時間後，又再次出現，循往例判斷，疫情預期維持2個月左右，才會逐漸止息。

張上淳今出席台大醫院130年「社區健康促進列車發動，健康知識向下扎根」院慶活動。他表示，疫情波動，主要是因為一部分民眾尚未接種疫苗，加上過去不曾染疫或染疫時間已太久，導致重複感染，疫情再次上漲。預計6月達到高峰後，會慢慢平緩下降，但疫情通常持續2個月左右，建議大家提高警覺，接種JN.1疫苗預防重症。

張上淳表示，面對新冠疫情，雖然多數民眾是輕症，但少部分年紀較大、免疫力不佳者，還是容易出現重症，建議年紀較大、免疫力不佳，未接種最新疫苗者，近期仍要盡快接種，以維護自身安全。尤其同住家人年紀大、免疫不好的民眾，更需要留心防疫，「也許染疫對自己威脅不大，但仍會對周遭親友帶來威脅。」

台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1與香港、大陸相同，但美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行病毒株相近的情況不同，恐會導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在二、三個月內緩和恐有難度，建議民眾提高警覺，接種新冠疫苗。

疾管署指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難，持續胸痛或胸悶，意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青，無法進食，喝水或服藥，過去24小時無尿或尿量顯著減少，收縮壓小於90毫米汞柱或無發燒情形下，心跳大於每分鐘100次，應立刻就醫。

台大醫院舉辦「130週年院慶系列活動－社區健康促進列車」。本次活動集結台大醫療體系，由總院、北護分院與癌醫中心分院，設置22個健康主題攤位，預計服務800名以上社區民眾與學生，由台大醫院專業醫療人員走入社區及學校，將健康知識向下扎根。

院方表示，透過免費健康篩檢、疾病預防宣導與衛教互動遊戲，協助民眾提升健康照護意識、強化自我照護能力，並展現臺大醫療體系對社區民眾健康的關懷與投入。健康服務活動區共規畫20大主題，包括眼壓檢查與電腦驗光、兒童發展篩檢、分級醫療知識推廣、大腦認知遊戲、器官捐贈與病人自主權利法衛教、防跌運動等。