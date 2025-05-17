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17縣市大雨特報！ 花蓮、雲嘉南、彰投小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署今下午針對北北基等17縣市發布大雨特報。圖／氣象署提供
氣象署今下午針對北北基等17縣市發布大雨特報。圖／氣象署提供

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今下午針對北北基等17縣市發布大雨特報，強調新竹以北、南投、嘉義、台南、花蓮地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，北北基、桃竹苗、台中、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜花東等17縣市有大雨發生機率，民眾外出請留意。

由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，氣象署下午也針對花蓮發佈大雷雨即時訊息，以及山區暴雨之溪水暴漲警示，預計將持續至下午4時45分。

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市也同步發布大雷雨即時訊息，持續時間至5時15分止。

氣象署表示，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

嘉義 大雷雨 氣象署

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