性騷、性侵頻傳！年輕醫師斥醫院消極 職場成犯罪溫床

近期台大醫院接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案件，引發醫界內外高度關注。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，相關事情在處理過程中，學會或是醫院卻僅一句「交給司法處理」就想「消毒」、「撇清責任」，沒有看到大刀闊否改革，讓醫院職場變成犯罪溫床。

陳亮甫說，醫院職場中性平類似事件一再發生，顯示整體性別意識有待提升，更是發生在需要更高道德標準的「婦產科」。然而，從醫院端態度處理消極，沒有人提起、沒有新聞關注就當作事件沒發生，似乎船過水無痕，沒有看到大刀闊斧改革，只有看到「見招拆招」的消毒、撇清責任。

陳亮甫表示，不只患者就醫會擔心遇到行為不端正的醫師，繼續留在職場的醫師也十分不滿，不僅擔憂醫病關係惡化，更擔心成為潛在受害者，職場會變成犯罪滋生的溫床。工會也接獲任職醫學中心的會員，也是婦產科醫學會會員投書，呼籲婦產科醫師督促醫院、學會、制度改善，保護患者、同仁安全，避免成為旁觀幫兇。

投書醫師指出，台大醫院婦產部前黃姓住院醫師性侵患者，事發後醫院雖調查判定性騷擾成立，但院方、科部竟放任他繼續接觸病患、完成住院醫師訓練，並取得婦產專科醫師執照，繼續執業至判刑。如今已一審判刑，學會甚至仍堅持不啟動倫理委員會懲處，若在漫長訴訟期間又有病人受害，孰能承擔？

此外，他也提及，婦產科醫學會理事長陳姓醫師，在擔任台大醫院婦產部主任期間，遭多位住院醫師指控性騷擾。雖經院方性平會調查後認定情節嚴重，但陳醫師未遵守性平會決議，仍持續接觸女性住院醫師；直至離職後，台大才依教師法將其解聘。

該名投書者強調，台大醫院日前對外證實，當年黃姓醫師於院內犯案後，院方曾要求科部層級採取處置，而當時婦產部主管正是陳姓理事長；該名醫師也在其任內通過學會考試，取得婦產科專科醫師資格。投書者質疑：「性騷擾遭大學解聘，又在任內放任涉嫌性侵之住院醫師持續接觸病人，這樣的人選，真的適任學會理事長嗎？」

他痛批，身為婦產科醫師，首要職責是照顧女性健康，如今卻可能成為女性病患與後輩的恐懼來源。他呼籲各界婦產科前輩與同儕正視此事，不論資深或年輕，都應堅守醫師良知與社會責任，督促醫院、學會與制度落實改革，切實保障病患與同仁安全，重建婦產科專業形象。