狼醫性侵竟持續任職 醫改會：醫醫相護鄉愿文化需改變

計程車司機、兒少工作者，若涉犯性侵、性騷，會列入消極資格不得聘用，但台大醫院前住院醫師黃信穎，早在110年就犯下指侵女病患，且經院方認定有違醫療常規，卻仍持續完成住院醫師訓練、取得執照，還轉戰診所任職。醫改會董事長劉淑瓊指出，台灣很小、醫界圈子更小，社會、媒體、司法界卻常對醫師犯罪輕輕放下，各界對醫療專業的善意不該被誤用，醫療社群內必須自清門戶，轉變醫醫相護的鄉愿文化。

台大醫院稱法律未規定醫院應向衛生局通報，衛福部次長林靜儀則認為台大應主動通報，雙方各執意見，而這已不是台大醫院婦產部第一次發生性平事件，涉性騷的前婦產部主任「C教授」陳思原，目前仍擔任婦產科醫學會理事長。劉淑瓊說，這些討論都是案發後的彌補措施，性平案件難以杜絕，追根究底是醫界「醫醫相護」的鄉愿文化使然，診療室非常私密的事情，醫界乘載民眾信任，卻背叛民眾信任，同科醫護、醫療社群內部「知道但不說話」。

「專業社群不作為，已對好好看病醫師形成不公，也動搖病患對醫師的信任。」劉淑瓊說，醫界、法律界等，對醫師犯法態度常是輕輕放下，從過去經驗觀察，醫師虛報、浮報健保，或涉入性平事件，判決總是輕輕放下，理由多認為醫師栽培不易，若醫師認錯，並與病患和解，容易被輕放，輿論也不會對醫師有過於強烈譴責，久而久之形成輕放犯法醫師文化。

劉淑瓊說，社會對醫療專業的善意，不該被誤用，民眾對醫師的善意與信任，應建立在醫界自律基礎上，醫界應自清門戶，實情卻是涉案醫師完成訓練、轉職，醫界常用這類斷尾求生方法，讓涉及重大案件醫師離開醫院，抱持著「別斷醫師後路」想法，讓醫師轉至其他醫院任職，醫界學長姐、學弟妹關係緊密，這些醫院不可能不知道醫師歷史，放縱涉性平案件醫師任職，難對民眾、病人、病家交代。

等待案件爆發再來處理，已是「水淹鼻子」，對於醫界性平事件，應防範未然。劉淑瓊說，醫界應建立準則，在保障病患就醫權益同時，也不要傷害認真看診醫師權益，尤其婦產科臨床必須進行私密檢查，對醫師發生性平事件處理流程，更應經處明定，隨社會風氣愈來愈重視性別平等，本次案件不該「和稀泥」般帶過，醫界應該與時俱進，才是尊重人權的表現。

「要求掛號看診醫師，醫術、醫德沒有疑慮，是民眾最卑微要求，如今卻不可得。」劉淑瓊說，為落實風險管控，醫界社群內部應該自行訂出準則，建議可參考國外「倫理先行」觀念，或國內性平法對教師涉性平案件停職相關規定，在性平案件調查期間停職等候調查，同時訂出一套給薪機制，把遊戲規則梳理清楚，不僅能讓醫師有所依循，也能重建民眾對醫師的信任。