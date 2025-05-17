台鐵香山-新竹行人入侵遭區間車撞上　8列車延誤

臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」通報，台鐵因新竹車站至香山車站間人員闖入軌道，導致2174次列車撞擊，部分列車將有所延遲。據掌握，今(17日)下午新竹到香山間傳出有行人入侵路線，被區間車撞上，目前區間採東正線單線雙向行車。

該起事故為今天下午13時13分於台鐵新竹=香山間，有行人侵入台鐵路線，被2174次區間車撞及受傷，台鐵第一時間以東正線雙向行車，下午13時25分救護車已將傷者送醫，路警於現場蒐證中，列車於下午13時50分放行，恢復行車。根據台鐵統計，該起事故影響8列車誤點，累計延誤109分鐘。