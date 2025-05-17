貢寮九孔池救出的綠蠵龜 今在金山重回大海「希望別再見」

一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港的舊養殖場，救援人員救出後，照護半個月讓牠恢復體力，今天帶往金山的沙灘野放。綠蠵龜入海後抬頭換氣兩次，現場民眾與牠道別，「希望別再見」。

王姓男子4月17日在馬崗漁港舊養殖池，發現有隻海龜受困。新北市政府動物保護防疫處得知後，會同中華鯨豚協會等單位組成救援小組，持續監控與評估，並確認受困的是列為一級保育類野生動物的綠蠵龜動態。綠蠵龜以海草及大型海藻為主食，體內累積大量綠色色素而呈淡綠色得名。

救援團隊4月22日勘查發現海龜背甲附著藻類，池內退潮時水深約130公分。24日測得海龜體長約80至90公分，29日觀察到海龜在排水口周邊活動，頭部尖端疑有傷口或附著大型藤壺。

救援團隊分析潮汐資料，認為4月30日至5月2日大潮期間適合救援，並由中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮擔任指揮官，成為包括岸上尋龜組2至3人、水下抄網手2人、布網組8至10人、橘桶組4人、醫療組2人及影像紀錄組1人，執行這起救援行動。

5月2日下午3時退潮時，動保處動員潛水員，採圍網配合大口徑手抄網方式救援，只花了20分鐘就捕獲海龜，安置在橘桶後送上救援專車，送往新北市海洋保育教育園區照顧。

救援團隊檢查綠蠵龜體力明顯下降，推測是因養殖池內缺乏食物，長期未進食造成。血液檢查結果顯示白血球偏高，推估與體力不佳及感染有關，其餘指數尚屬正常。

救援團隊照護綠蠵龜半個月後，認為牠已恢復健康，今天將綠蠵龜裝在橘色大塑膠桶中，由園區運往金山海岸後，作人員合力搬到沙灘，準備讓牠重回大海。