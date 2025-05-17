「爸爸走了，但他的愛從未離開」人生斷捨離 器捐家屬出席懷恩節
亞東醫院器捐勸募、移植量能持續上升，近3年完成91名病人的器官捐贈手術，今天辦懷恩節追思會，向器官捐贈者及家屬致上敬意。儘管器捐風氣有上升，全台仍逾萬人等待器官移植，其中超過8千人苦盼換腎機會，一等10年是常態，來不及等到便離世讓人揪心。
「我真的以為自己活不久了，甚至安排好身後事，沒想到，我還有機會再跳舞。」這句話，道盡肝臟受贈者張明枝重獲新生的感動與奇蹟。她熱愛舞蹈，因C型肝炎併發肝硬化及肝癌復發，歷經多次肝性腦病變發作，身心俱疲，幾度對生命失去希望，在成功接受器官移植手術後，她重返舞蹈教室，隨音樂舞動，找回熟悉的節奏與笑容。
女兒黃宜也感動分享，器官移植不僅是媽媽的重生，更是全家的新希望，全家人共同簽署器官捐贈同意書，期望未來也能將這份愛繼續傳遞，成為他人生命中的光。
「雖然爸爸走了，但他的愛，從未離開。」這是捐贈者家屬代表陳卉婕對父親最深情的告白。她父親陳騏峰年初因病驟逝，面對這場猝不及防的告別，家人毅然完成器官捐贈，讓爸爸的心臟、肝臟與腎臟為多個家庭帶來新生與希望。
她回憶，爸爸總店記著她喜歡吃雞蛋糕，出門返家時從不忘帶回這份小小甜蜜。寡言的爸爸，以行動默默表達深沉的愛。
「爸爸，我也好愛您。雖然您離開了，但透過器官捐贈，您的愛仍在世界某個角落延續著。」陳卉婕說，能成為器捐者家屬，是一種無比珍貴的榮耀，期盼社會更理解、接納並傳遞這份延續生命的禮物，讓更多人重獲希望。
亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明致力於推動器官捐贈，他說，工作地點在死亡最多的加護病房，看盡悲歡離合故事，器捐是亞東醫院的核心專長，也是每一名醫護人員的內建基因，希望在絕境中尋覓一線生機也為生命尋找出口，建立器官捐贈文化，也傳承與認同遺愛人間的意義。
洪芳明也說，懷恩節追思會不僅是悼念與感恩，更是希望與生命延續的見證，器官捐贈不是句點，而是一段新旅程的開始，這道希望之光，將因愛而永不熄滅。
亞東醫院院長邱冠明說，能在親人離世的悲痛時刻做出器官捐贈的決定，是堅強而溫柔的力量。大愛不僅點亮受贈者的生命，也溫暖了整個社會，透過懷恩節追思會芳方式，呈現真摯動人的生命故事，讓更多人理解並支持器官捐贈的價值。
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