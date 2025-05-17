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台中境外麻疹+1！足跡曝光：到過豐原藏壽司、國稅局等

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新增1例境外麻疹確診病例，台中市衛生局今緊急公布個案可傳染期期間公共足跡。示意圖，聯合報系資料照
台中市新增1例境外麻疹確診病例，台中市衛生局今緊急公布個案可傳染期期間公共足跡。示意圖，聯合報系資料照

台中市新增1例境外麻疹確診病例，台中市衛生局昨接獲疾管署通知，匡列158名接觸者，疫調皆無不適症狀；今緊急公布個案可傳染期期間公共足跡，都在豐原區，包括藏壽司豐原太平洋店、水源豆腐行、國稅局豐原分局等，提醒民眾注意。

衛生局表示，這名個案出疹前，在可傳染期5月11日、12日、13日曾至藏壽司豐原太平洋店、水源豆腐行、國稅局豐原分局等公共場域，呼籲足跡重疊者，與個案最後一次接觸日起持續追蹤健康情形18天，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，請聯繫衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局說明，新增境外移入麻疹個案為3旬男，無過去病史，4月26日至5月2日曾至越南旅遊，5月15日出疹，因經由相關資訊獲知越南為麻疹高風險國家，故主動聯繫衛生單位安排就醫後由醫師通報採檢，5月16日經疾病管制署研判確定為境外移入麻疹案例。

經疫調，個案可傳染期為5月11日至5月19日，該案目前居家隔離中，全案將依中央防治手冊規定預計監測至6月6日。

衛生局指出，近期國際麻疹疫情升溫，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，請市民如有越南旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

台中市境外移入麻疹病例可傳染期活動足跡卡。圖／台中市衛生局提供
台中市境外移入麻疹病例可傳染期活動足跡卡。圖／台中市衛生局提供

衛生局 豐原 麻疹

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