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台鐵彰化社頭站號誌壞了！人車通行受影響 估計5小時修復

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台鐵彰化社頭站號誌損壞，部分列車受影響。圖／民眾提供
台鐵彰化社頭站號誌損壞，部分列車受影響。圖／民眾提供

台鐵彰化社頭站EP盤面南端轉轍器燈號今上午8點46分起閃爍不定，造成東正線下行出發、西正線上行進站都無法建立，社頭至田中改使用複線運轉開關行車，經號誌單位趕往現場查修，是繼電室電源故障，預估需5小時修復。

據了解，台鐵彰化社頭站到田中站之間，上午8點46分過後多處鐵路平交道的警鈴大作，台鐵保全人員為人車安全，指揮交通不能跨越鐵道，有的民眾出門買早餐，回家被擋繞路，繞到下一處平交道仍不可通過，大歎有家歸不得。

台鐵號誌單位到現場查修，一小時後回報是繼電室電源故障，預估修復時間約需5小時，請中區營運處派員支援社頭站，上午約10點半社斗路平交道號誌修復，先開放通行。全部影響火車列次及人數有待進一步統計。

台鐵 彰化

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