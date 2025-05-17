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建築師視力只剩30公分 先後獲2枚眼角膜…移植當晚有段特殊故事

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
68歲開業建築師王洪鉞的雙眼先後完成角膜捐贈手術，視力重現光明，讓他能繼續發揮專業、貢獻社會。圖／蔡淑雅提供
68歲開業建築師王洪鉞的雙眼先後完成角膜捐贈手術，視力重現光明，讓他能繼續發揮專業、貢獻社會。圖／蔡淑雅提供

68歲開業建築師王洪鉞工作要大量用眼，檢查患基因疾病「內皮細胞失養症」，視力弱化到距失明剩30公分距離，醫師告知角膜移植是唯一解方，等待幾年，終在2021年等到器捐電話，左眼重拾光明，去年2月右眼角膜也獲捐贈，讓他能繼續發揮專長貢獻社會，他很珍惜得來不易的一對眼角膜，夫妻、女兒已簽器捐同意書，要讓愛循環。

王洪鉞的妻子蔡淑雅對丈夫能獲得大愛器官捐贈，心懷感激，今天舉辦「因愛發光」油畫個展，所得將捐給器捐中心，希望倡導器捐風氣，助更多家庭重獲新生。王洪鉞說，人死後若一把火燒掉可用的器官相當可惜，若能用來助人，是遺愛人間。

王洪鉞說，他很熱愛建築師工作，畫設計圖相當耗眼力，曾做過白內障手術，但視力仍持續走下坡，一度視力模糊到只能看到前方30公分物品，工作、開車、生活變得受限，眼科醫師檢查發現他患「內皮細胞失養症」，須透過眼角膜移植來改善。

等了幾年，機會終於到在2021年12月某日來敲門，醫院來電告知「角膜有了，必須馬上報到」，耶誕節前夕上了手術台，左眼看見了光明。

王洪鉞說，他手術完成那晚，雖然左眼矇著，深夜人靜時分，似乎看到一個清楚的影像來到他身旁，他心裡有感「這是眼角膜的主人」，是一位年輕女生，她在花樣年華年紀，因為嚴重車禍人生嘎然而止，家人為她捐出可用的器官助人。

王洪鉞說，4年多前在病床邊的那一幕，有可能是身體器官或組織的細胞記憶，也可能是原來主人想來看看是誰得到她的幫助，他當下沒有覺得害怕，只有心存感激。

相隔3年後，去年2月，王洪鉞又幸運獲得右眼角膜，他說，一對雙眸都是年輕人的角膜，讓他能看得更清晰，工作、生活不再處處受限。

「謝謝捐贈者的愛，讓我能為社會做更多事。」王洪鉞說，他很喜歡小朋友，特別喜歡設計校園，看到孩子能在他上設計的環境中好好享受童年，是他最有成就感的事，希望有生之年多設計幾座校園，讓下一代擁有好的環境，才不辜負捐贈者賦予他的新希望。

王洪鉞的妻子蔡淑雅對丈夫能獲得大愛器官捐贈，心懷感激，今天舉辦「因愛發光」油畫個展，所得將捐給器捐中心，希望倡導器捐風氣。圖／蔡淑雅提供
王洪鉞的妻子蔡淑雅對丈夫能獲得大愛器官捐贈，心懷感激，今天舉辦「因愛發光」油畫個展，所得將捐給器捐中心，希望倡導器捐風氣。圖／蔡淑雅提供
68歲開業建築師王洪鉞的雙眼先後完成角膜捐贈手術，讓他視力能重現光明。妻子蔡淑雅心存感激，近日辦「因愛發光」畫展，表達內心感動。圖／蔡淑雅提供
68歲開業建築師王洪鉞的雙眼先後完成角膜捐贈手術，讓他視力能重現光明。妻子蔡淑雅心存感激，近日辦「因愛發光」畫展，表達內心感動。圖／蔡淑雅提供
王洪鉞的妻子蔡淑雅對丈夫能獲得大愛器官捐贈，心懷感激，今天舉辦「因愛發光」油畫個展，所得將捐給器捐中心，希望倡導器捐風氣。圖／蔡淑雅提供
王洪鉞的妻子蔡淑雅對丈夫能獲得大愛器官捐贈，心懷感激，今天舉辦「因愛發光」油畫個展，所得將捐給器捐中心，希望倡導器捐風氣。圖／蔡淑雅提供

器官捐贈

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