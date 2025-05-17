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日本7月大地震？ 我氣象署：不應因預言過度恐慌 該有防災意識

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

日本漫畫家竜樹諒20多年前的漫畫內容中，出現2025年7月日本恐發生大地震，近日卻再掀話題，外界認為是漫畫預言，引發日本旅遊的安全性質疑。我中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，日本與台灣皆位於地震帶，地震風險本就存在，民眾與其相信預言影響正常生活，反而應在平常就留意防災意識。

吳健富表示，日本與台灣處於板塊交界，地震活動頻繁，呼籲民眾不應因預言而過度恐慌，而應日常就具備防災觀念，熟悉逃生動線、避難場所，並備妥必要物資，才能在災害發生時降低傷害。

地震 日本 漫畫家

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