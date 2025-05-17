39歲男沾毒品摧殘身心 糖尿病沒警覺導致左腿潰瘍只能截肢

39歲的阿杰（化名）靜靜地躺在病床上，左腿空蕩蕩的，被厚厚的紗布包裹著。幾天前，他左腿膝下截肢。衛福部桃園醫院骨科部醫師許翔恩表示，阿杰的案例並非單純的意外，而是多種因素交織而成，正值壯年的他長期深陷毒品的泥淖，毒品不僅摧殘他的身心，還讓他忽略了自身的健康。

阿杰同時患有第二型糖尿病，這本是可以透過飲食、運動和藥物控制的慢性疾病，但他長期忽視醫囑，放任血糖高居不下，讓糖尿病這個「沉默的殺手」悄悄侵蝕他的血管和神經。當糖尿病足的警訊出現時，因被毒癮麻痺沒有足夠的警覺。

起初是左腳輕微的不適，隨後發展為潰瘍和感染，逐漸蔓延至小腿，皮膚呈現駭人的黑紫色；劇烈的疼痛讓他輾轉難眠，家人這才驚覺事態嚴重，帶著他四處求醫。血管攝影結果顯示他的左腿血管已嚴重阻塞，血液幾乎無法流通，導致組織缺血壞死。為了保住他的性命，只能截肢。

截肢手術僅是阿杰重生的起點，術後的照護更是關鍵。桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，截肢後的護理包括從身體到心理全面關懷，才能讓患者順利重返日常生活，在傷口照護方面，需密切觀察截肢部位，注意是否有紅腫、滲液或異味等感染跡象，並依照醫囑清潔與換藥，防止感染。

在疼痛管理適時給予止痛藥物，並教導非藥物性的疼痛管理方法，如放鬆技巧、呼吸練習和轉移注意力，減少慢性疼痛帶來的困擾。再者就是肢體擺位與復健，指導正確的肢體擺位，避免關節攣縮與水腫，鼓勵盡早開始復健運動，增強殘肢肌力，為日後穿戴義肢做準備。

糖尿病仍是阿杰日後健康管理的關鍵，應持續監測血糖變化，與醫師和營養師合作制定合適的飲食計畫和藥物治療方案，避免類似情況再次發生。醫院也提供均衡且富含蛋白質和維生素的飲食，促進傷口癒合和身體復原，預防併發症，密切觀察截肢部位，預防壓傷、深層靜脈栓塞等潛在問題，並及時處理異常狀況。

王瓊玉說，截肢對任何人來說都是巨大的心理衝擊，應耐心傾聽他的感受，理解他的恐懼、失落和憤怒，給予情感上的支持與鼓勵，必要時，轉介專業心理師或社工師，協助阿杰面對截肢後的心理挑戰，重建自信，提供毒癮戒斷的資源與支持，幫助他擺脫毒品的控制。其他像社會資源連結：協助連結社會福利資源、家屬支持都對復健的路有幫助。

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