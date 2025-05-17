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金車伯朗咖啡漲價了！咖啡豆價屢創新高 每罐漲5元
近年受氣候變遷嚴重影響，咖啡生產國遭遇乾旱導致產量歉收，全球咖啡豆消耗量也已超過產量導致供不應求，又逢全球經濟局勢動盪不穩，國際咖啡豆價格持續飆漲、屢創新高。金車伯朗咖啡表示，主要產區年漲幅逾2倍以上，面對多重嚴峻的成本壓力，經過審慎評估後，將於2025年5月21日起，240ml鐵罐裝咖啡系列的建議售價將由原每罐售價25元調整為30元。
金車伯朗咖啡指出，每一罐伯朗咖啡皆堅持採用100%咖啡豆萃取，並於生產過程中嚴格把關，從咖啡生豆篩選、焙炒，到咖啡液萃取、充填與包裝，每個環節皆用心投入，力求將最好的咖啡呈現給消費者。
除了調漲價格，金車伯朗咖啡也承諾，將持續致力於提升品質與食品安全標準，並積極投入友善環境的行動。
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