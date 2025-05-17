金車伯朗咖啡漲價了！咖啡豆價屢創新高 每罐漲5元

根據日媒「otonasalone」報導，消化內科醫師工藤明指出，肌膚老化的速度並不完全與年齡有關，而是受到體內「糖化」、「氧化」與「慢性發炎」三大因素影響。她強調，現代人若想對抗歲月的痕跡，從飲食著手是最實際且有效的方法，尤其是攝取足量的Omega-3脂肪酸，有助從內而外改善肌膚狀態。

2025-05-17 09:25