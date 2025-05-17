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COVID-19疫情升溫 高市衛生局籲速就醫、驗快篩

中央社／ 高雄17日電
國內COVID-19疫情上升，高雄市政府衛生局表示，高風險對象如果有上呼吸道症狀要儘速就醫、快篩，及早使用抗病毒藥物。中央社
國內COVID-19疫情上升，高雄市政府衛生局表示，高風險對象如果有上呼吸道症狀要儘速就醫、快篩，及早使用抗病毒藥物。中央社

高雄市政府衛生局今天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症死亡病例65歲以上及具慢性病史者為多，高風險對象如果有上呼吸道症狀要儘速就醫、快篩，及早使用抗病毒藥物。

衛生局發布新聞稿表示，近期疫情升溫，65歲以上長者、癌症、糖尿病、慢性腎病、慢性肺疾、孕婦與免疫功能低下等「高風險對象」，如果出現上呼吸道症狀、發燒或全身痠痛等疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀要速就醫，及早用抗病毒藥物，避免重症死亡風險。

衛生局說，高雄整備319家醫療院所提供抗病毒藥劑，其中130多家提供全民健康保險快篩（65歲以上長者及高風險對象），並有多家藥局販售家用快篩試劑，相關醫療院所及藥局資訊可查衛生局官網

高雄5月初新增1例併發重症患者，個案是11個月大男嬰，就醫後一度血氧濃度低住進兒童加護病房，PCR檢驗陽性，未曾接種疫苗，幸經醫療團隊照護已康復出院。

衛生局說，全國及高雄過去4週併發症通報數都有上升趨勢，接種JN.1疫苗是預防重症最有效方法，提醒滿6個月以上且尚未接種市民儘速接種。

衛生局表示，民眾平時應做好個人衛生管理，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所，或與年長者、免疫低下者密切接觸時建議戴口罩。

COVID-19 病毒 衛生局 風險

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