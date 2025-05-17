端午節食品常見2大違法添加物 南市衛生局簡易檢驗試劑供索取

端午節將至，粽香四溢，台南市衛生局為保障市民健康、遏止食品違法添加，特別製備食品中常見非法添加物的簡易檢驗試劑，提供市民免費領取、自行在家進行食品安全檢測，守護家人飲食健康。

衛生局指出，過氧化氫（俗稱雙氧水）常被不肖業者添加於魚漿製品（魚丸、魚板等）、麵製品（烏龍麵、濕麵、油麵、米苔目）、豆製品（干絲、豆干、麵腸）、蓮子及鹽水雞等食品中，用以漂白或延長保存，違反食品安全規定。工業用色素皂黃、二甲基黃及二乙基黃則價格低廉，非法添加於豆製品與鹹魚等食品中，長期食用恐造成肝細胞損傷，甚至引發肝癌，極具風險。

衛生局長李翠鳳表示，為強化源頭風險管控，已請檢驗中心配製可檢測食品中漂白殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）的行動檢驗試劑各200份。此次發放的試劑操作簡便，民眾僅需將單一試劑滴入食品樣本中觀察顏色變化，即可初步判斷是否含有非法添加物。

李翠鳳提醒，市民在選購食品時應盡量挑選標示清楚、來源可靠的產品。本次發放之檢驗試劑為強酸性，具有腐蝕性，請妥善保存於陰涼處，避免孩童誤觸；使用時務必小心，避免與皮膚或眼睛接觸，若不慎誤用或感到不適，應儘速就醫。

如檢測結果疑似呈現陽性，市民可將檢體來源通報至衛生局食品藥物管理科（電話：06-2679751 或 06-6357716），由衛生局進行後續抽驗與追查，一經查證，即可依法告發違規製造業者。