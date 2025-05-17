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粉紅泡泡健走宣導乳癌篩檢 迷因歌「露比醬嗨」助攻

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
灣癌症基金會今日舉辦「粉紅泡泡健走」，邀請快艇衝浪國手Kimberly、 滑輪溜冰金牌國手楊合貞、國策顧問簡文仁等一同參與，盼大眾重視乳癌防治，也提醒民眾護乳5招，降低乳癌發生率及死亡率。記者李青縈／攝影
灣癌症基金會今日舉辦「粉紅泡泡健走」，邀請快艇衝浪國手Kimberly、 滑輪溜冰金牌國手楊合貞、國策顧問簡文仁等一同參與，盼大眾重視乳癌防治，也提醒民眾護乳5招，降低乳癌發生率及死亡率。記者李青縈／攝影

乳癌是我國女性癌症發生率第一名，依據國健署癌登資料，幾乎是每30分鐘就增加1名乳癌病友。台灣癌症基金會今天舉辦粉紅泡泡健走活動，邀請快艇衝浪國手Kimberly、 滑輪溜冰金牌國手楊合貞、國策顧問簡文仁一同參與，盼大眾重視乳癌防治，也提醒民眾護乳5招，降低乳癌發生率及死亡率

乳癌發生率持續上升，自從1995年至今上升3.9倍，死亡率也增加1.5倍，是癌症死因第4名。台灣癌症基金會執行長張文震表示，一年新增罹患乳癌人數高達1萬7366人，其中更有2972人因為乳癌失去性命，危害數千個家庭，平均每天有8人死於乳癌。

張文震說，乳癌可以透過乳房攝影檢查早期預防、早期篩檢，乳癌早期發現治癒相當高，0期至2期乳癌的5年存活率高達9成5，但是第4期卻只剩36%。

乳癌好發在45至64歲女性，並且45至54歲是癌症發生順位之手，因此張文震表示，年滿40歲女性應該定期做乳房X光攝影檢查，我國提供40至74歲女性公費篩檢，但計篩檢率僅有39.6%，希望藉由今天活動讓更多人意識到癌症防治篩檢重要，一起守護全國女性健康。

乳癌發生和生活方式、生育模式、環境汙染、荷爾蒙等相關，張文震也和現場民眾宣導「護乳五招」，分別為彩虹蔬果579、規律運動、適齡生育、適時放鬆、定期篩檢。

健走活動吸引3000人共同參與，健走開始前簡文仁、Kimberly（陳美彤）和楊合貞一起跳日本聲優團體「AiScReam」被社群廣泛改編的迷音哏歌曲「露比醬～嗨～」，將歌詞改為宣導健康觀念，向現場民眾喊話，一定要把自己照顧好，才可以運動享受人生。

灣癌症基金會今天舉辦「粉紅泡泡健走」，邀請快艇衝浪國手Kimberly、 滑輪溜冰金牌國手楊合貞、國策顧問簡文仁等一同參與，盼大眾重視乳癌防治，也提醒民眾護乳5招，降低乳癌發生率及死亡率。記者李青縈／攝影
灣癌症基金會今天舉辦「粉紅泡泡健走」，邀請快艇衝浪國手Kimberly、 滑輪溜冰金牌國手楊合貞、國策顧問簡文仁等一同參與，盼大眾重視乳癌防治，也提醒民眾護乳5招，降低乳癌發生率及死亡率。記者李青縈／攝影

乳癌 死亡率 癌症

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