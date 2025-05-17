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新冠肺炎疫情升溫！醫警告「症狀比以前嚴重」 苦主痛爆：燒了4天

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情回溫，不少人症狀比以前更嚴重。示意圖／Ingimage
新冠疫情回溫，不少人症狀比以前更嚴重。示意圖／Ingimage

台灣新冠肺炎疫情升溫，疾管署預估在5、6月達到高峰！一名網友分享，聽醫師朋友說最近新冠病人爆多，症狀比以前更嚴重，呼籲大家要把口罩戴好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，聽醫師朋友說，近期確診新冠肺炎的症狀變得更嚴重，像是發燒39度、喉嚨痛到吞不下口水、咳到沒力氣等，直言「「還以為自己年輕頂得住？錯了，這波誰都擋不住」，呼籲大家外出一定要把口罩戴好。

此外，也有另一名網友分享，近期因為確診新冠肺炎，請假去看醫生，同事驚訝詢問「還有人在確診喔？」，他表示自己確診已經第6天，頭痛到像被下了緊箍咒。

貼文一出後，不少網友都表示「我燒了4天，喉嚨痛爆，什麼症狀都有」、「喉嚨痛到完全不敢吞口水」、「現在一堆人確診！又在流行了，還有黴漿菌肺炎、AB流也是」、「第6天了，頭還是痛到快爆炸又暈」、「我也是！確診第8天，胸悶頭超痛」、「之前都沒中過，這次反而中獎了」、「我也是喉嚨劇痛、全身痠痛、咳嗽，全身無力還去掛急診打點滴，躺了一個星期，大家去人多的地方，口罩還是要戴」。

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