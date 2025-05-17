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熱爆！ 彰化溪湖飆36.8度 明天大台北慎防短延時豪雨
持續高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫為彰化縣溪湖測站36.8度，其次是高雄市內門測站35.6度。
中央氣象署說，今天各地大多晴朗穩定，高溫普遍來到31度以上，中南部及大台北更熱一些，可以達到33至35度，南部近山區局部可能來到36度左右。
今天各地及澎湖、金門大多為多雲到晴 ，馬祖有零星短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。
明天鋒面位於台灣北部海面，金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨 ，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及各地山區易有局部大雨，尤其大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生的機率，晚間東北部及東部地區亦有局部大雨，清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。
今、明兩天金門、 馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
下周一至下周五，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周一清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨；下周四、下周五北部、東北部地區零星短暫陣雨機率。
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