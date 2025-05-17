金門高粱稱霸舊金山烈酒大賽！勇奪5座雙金、14座金獎

金門高粱酒於2025年舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition，SFWSC）中式白酒競賽類別稱霸，一舉拿下雙金獎（Double Gold Medal）5座、金獎（Gold Medal）14座，成為該類別中獲得最多雙金與金獎的品牌，再次證明金門高粱酒於國際烈酒舞台的卓越品質與深厚工藝。

金門高粱酒此次得獎作品，涵蓋不同年份與風味表現。在榮獲雙金獎的5酒款當中，其中兩款為2024年甫上市的「瓏時」系列金門高粱酒中的「0.6L-57.1度瓏時金門高粱酒（暖白霧）」與「0.6L-55.2度瓏時金門高粱酒（海洋藍）」。

「暖白霧」獨特的醇厚感和飽滿口感，搭配金城老廠的9年、10年陳年老酒，並經過多次品評篩選，選定57.1度的特調酒體；而「海洋藍」以「掐頭去尾」摘酒工藝，擷取第二次蒸餾過程中，酒質特優段酒液調和，以金城廠、金寧廠優質酒心酒打底，並添加金城老廠二鍋頭酒調和，展現出精彩的花果風味。

另一款由金門酒廠福利委員會門市專賣的「1L-58度龍鎮天下金門高粱酒」，採用皎白瓷瓶，獨特的金門香型風格，在瓷瓶中歷經歲月淬鍊之後，口感益加清香醇厚，讓饕客行家愛不釋手，有到金門酒廠福委會門市的話，千萬不要錯過。

其他兩款榮獲雙金獎的年份陳年金門高粱酒，分別是免稅通路限定的「0.6L-56度12年陳年金門高粱酒」，與特殊包罈專案的珍稀罈裝原漿酒「1L-57.5–59.5度寄心知己八年窖藏金門高粱酒（500公升包罈）」，都印證出金門高粱酒窖藏後的深厚實力。

金門酒廠總經理丁丞康表示：「此次榮獲多項大獎，是對金門高粱酒超過70年製酒工藝的最大肯定。我們將持續堅守品質、創新發展，讓世界看見台灣中式白酒的非凡魅力。」

另外14座金獎，則由奪獎常勝軍的獨特純糯高粱製成「0.5L-58度金門高粱酒原釀21」、經典陳高歷久不衰「0.6L-56度陳年金門高粱酒（5年）」、窖藏一年以上特優酒基與陳年優質老酒勾調出「0.6L-58度特優金門高粱酒」、甜順醇厚並陳如「杯中綢緞」的「0.75L-53.2度緞金龍金門高粱酒」等四款經典酒款於激烈競爭中，脫穎而出。

其餘10款金獎酒款，包含了初試啼聲即一鳴驚人的另兩款「瓏時」系列金門高粱酒「0.6L-58.8度瓏時金門高粱酒（磚紅厝）」與「0.6L-59.9度瓏時金門高粱酒（高粱金）」，收納金門四時美好時光化為金酒佳釀；打破中式白酒與威士忌風味想像、獨特存在的「0.7L-57.6度創世者桶陳金門高粱酒 No.2」；年年增值、珍藏首選的經典白罈「1L-58度罈裝金門高粱酒」。

此外，還包括深具各種特色及紀念意義的「0.6L-58.8度金門高粱酒水到麴成」、「0.75L-59.2度感恩釀金門高粱酒」與「0.6L・53度老鄉好酒」；以及金門地區經銷限定的「0.75L-58度金門高粱酒－地區專用」、「0.75L-53度特選金門高粱酒」，與廈門地區限定的「0.6L-50度金門高粱酒－台商精選」。

舊金山世界烈酒大賽為全球最具影響力與公信力的烈酒競賽之一，評審團由來自世界各地的頂尖烈酒專家組成，對參賽酒款進行盲飲評比。金門高粱酒採用終年陽光充足的旱地優質高粱、花崗片麻岩層層透濾的純淨水質、四面臨海的氣候中衍生出獨特菌種，這三者搭以中式白酒傳統古法釀製，醞釀出口感細膩、層次豐富、風味獨具的酒體，贏得評審一致高度讚賞。此次於SFWSC 2025獲得如此殊榮，不僅是品牌的榮耀，更是台灣烈酒產業的重大里程碑。

【2025 SWFSC美國舊金山世界烈酒大賽】

■ 榮獲雙金獎酒款（Double Gold Medal）

0.6L-57.1度 瓏時金門高粱酒（暖白霧）

0.6L-55.2度 瓏時金門高粱酒（海洋藍）

1L--58度 龍鎮天下金門高粱酒

0.6L-56度 12年陳年金門高粱酒

1L-57.5–59.5度 寄心知己八年窖藏金門高粱酒（500公升包罈）

■ 榮獲金獎酒款（Gold Medal）

0.75L-53度 特選金門高粱酒

0.5L-58度 金門高粱酒 原釀21

0.6L-53度 老鄉好酒

0.6L-58.8度 瓏時金門高粱酒（磚紅厝）

0.6L-59.9度 瓏時金門高粱酒（高粱金）

0.75L-59.2度 感恩釀金門高粱酒

0.75L-58度 金門高粱酒－地區專用

1L-58度 罈裝金門高粱酒

0.6L-58.8度 金門高粱酒 水到麴成

0.6L-56度 陳年金門高粱酒（5年）

0.6L-58度 特優金門高粱酒

0.75L-53.2度 緞金龍金門高粱酒

0.7L-57.6度 創世者桶陳金門高粱酒 No.2

0.6L-50度 金門高粱酒－台商精選