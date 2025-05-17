端午節應景吃粽 營養師推薦高纖艾草粿粽

許多民眾在端午節會應景吃粽子，營養師提醒享受美食，要注意粽子內容物，均衡選食兼顧健康。衛生福利部基隆醫院營養科團隊研發「高纖艾草粿粽」，營養、美味又融合傳統，醫院提供食譜，推薦民眾動手做，過一個安心健康的端午節。

部基表示，在美食寶島過端午節，粽子的選擇琳瑯滿目，有北部粽、南部粽、豆沙粽、鹼粽及粿粽等等，各有擁護者。院方在端午節前提供吃粽子的相關資訊，希望能幫助民眾享受美食，又不會帶給身體健康太大的負擔。

部基營養師徐衍安舉例，民眾食用鹼粽，時常搭配果糖來吃，攝取過多的果糖，除了會增加肥胖及三高風險，也與痛風、失智、癌症及腎臟疾病相關。至於粿粽，因為外皮使用糯米粉及蓬萊米粉，黏Q的質地，讓孩童及長輩進食時，容易有噎到或嗆到的風險，食用過多，也易使腸胃道脹氣不適。粽子內餡大多會拌豬油、砂糖或是過鹹的滷肉燥或菜脯，也會增加糖尿病、腎臟病與心血管疾病風險。

部基營養科團隊以營養為出發點，研發設計出高纖艾草粿粽，將艾草入粽、增添香氣，結合傳統文化與現代營養理念，散發全新滋味。醫院還安排廚師林宜品示範教學，帶領民眾包高纖艾草粿粽。

高纖艾草粿粽外皮以無糖高纖豆漿取代揉麵，用水再添加艾草粉，減低黏性，也提升纖維及風味，吃起來不會太黏膩、好吞嚥，且餐後也比較不會感到脹氣不適。內餡選用的黑豆，是優質植物性蛋白質，搭配黑芝麻增加香氣與鈣質。黑豆富含花青素及膳食纖維，既可降低腸胃道負擔，也可強化心血管保護力。

部基營養科表示，艾草自古以來便是端午節的重要象徵，具有驅邪避凶寓意，可懸掛於家門口，也廣泛應用於食材之中。1顆高纖艾草粿粽的熱量僅138大卡，膳食纖維卻達3.6克，大約等於2盤燙青菜。蛋白質含量6.8克，相當於1顆雞蛋，鈣質相當於半杯牛奶含量，滿足1天所需的10分之1。