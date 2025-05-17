夏季防咬必看！蚊子最愛的10個藏身地 第三名最容易被忽略

蚊子真的煩，不注意就「偷親」你一下，不只癢爆，嚴重還可能感染登革熱。有時候明明外套穿好、長褲也沒少，還是照樣中標，彷彿你天生就是蚊子的最愛。尤其進入夏天模式，天氣一下悶熱、一下暴雨，濕氣飆升、積水橫行，只要你待在一處不動，小腿、腳踝立刻成了牠們的Buffet吃到飽，癢到讓人想抓破牆。

網路曾流傳「吃太多肉、體質變酸，蚊子才來叮」的都市傳說，不過食藥署已經打臉這說法。真正會吸引蚊子的，其實是體溫、濕度、二氧化碳濃度、體味、香味等指標，簡單來說，你呼吸太香、體溫太暖、顏色太暗，甚至血型是O型，都是蚊子的超愛關鍵字。

別再以為只有到郊區或溪邊才會被蚊子叮咬—現在的都市蚊早就「升級」了！牠們會搭電梯、藏在住家樓梯間、公園長椅旁，甚至潛伏在你每天進出的地下停車場。都市生活圈早就是牠們的活動熱區，別再天真以為自己置身安全地帶！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出蚊子最愛的10大藏身地，不想每天上演人蚊大戰、抓到崩潰？這些防蚊作戰區一定要顧好，才不會讓牠們住到不走！

No.10 車站、公車站

示意圖／ChatGPT

在車站、公車站這些人來人往的地方，大家總專注於趕車、滑手機，卻很少注意腳邊的花台或牆角排水孔，這些其實都是蚊子的天堂！

尤其天氣一熱，當你停下腳步等車的那一刻，蚊子就像收到暗號一樣，「嗡」地一下冒出來，你可能才剛站定，牠們就已經鎖定你當作下一頓大餐。網友表示：「等公車獲得兩個被蚊子咬的腫包，甚至不知道什麼時候被叮的」。

下次等車時，不妨也幫自己多一層防護，像是攜帶防蚊貼片、選擇淺色長袖衣物，都是簡單又實用的方式，讓你不再成為蚊子的目標。

No.9 水溝、下水道

示意圖／ChatGPT

別以為水溝只是一條不起眼的溝渠，若裡頭塞滿落葉、垃圾，還孳生蚊蟲，那可是一場災難的前奏。等到大雨來臨，排水不良不只造成積水，更可能讓你家的門前變小河、後院成沼澤。

所以，眼尖發現水溝有蚊蟲基地時，別默默忍受，直接撥打1999市民熱線吧！市府會派人來幫忙清理乾淨。如果清完後蚊子還是死纏爛打，也可以再通報，請專人出動噴藥，一次解決。

No.8 車庫、地下室、停車場

示意圖／Freepik

很多人下班後剛停好車，還沒踏進家門，腳踝就被蚊子叮得發癢，這早已成了都市生活的「日常小插曲」。像車庫、地下室、停車場這類陰暗、悶熱又不通風的空間，本來就是蚊子最愛聚集的場所，簡直像牠們開的夜間俱樂部。

有網友苦笑分享，「現在蚊子很聰明都從地下室搭電梯上來」、「地下室的蚊子同一個時間內大概有幾百隻蚊子，每次走到停車位要取車時會被一堆蚊子撲臉」。在這樣的「高風險地帶」，如果沒事先做好防蚊措施，出門取車彷彿就是一場準備不充分的蚊子突襲演習。

No.7 農地、果園、農場

示意圖／Freepik

當都市人假日逃離水泥叢林，走進農地體驗務農生活，雖然能暫時放鬆身心，卻也容易遭遇「蚊蟲危機」，尤其是在灌溉頻繁、帆布角落常有積水未乾的潮濕地帶，簡直成了蚊子的五星級度假村，這時候，防蚊產品就像戶外人的「生存裝備」。

不過，許多人對防蚊液有自己的堅持：不能有刺鼻氣味、不想變成行走藥味人，質地還要清爽不黏膩。也因此，帶有尤加利、檸檬香茅、薰衣草等氣味的精油防蚊產品受到關注，這些天然香氣是許多蚊蟲較不喜歡的氣味，也更貼近戶外生活的清新氛圍。

像小鹿山丘長效雙效防蚊液，以氣味自然、使用舒適、長效防護受到不少戶外愛好者青睞，是許多人下田採果的好夥伴。把防蚊這件小事處理好，才能真正安心體驗泥土的溫度與田間的快樂。

No.6 花園、庭院

示意圖／Freepik

盆栽底盤積水、水桶忘了清理，都可能成為蚊子的理想產卵點，網友提到「雨天過後蚊蟲變多， 常常只是在庭院掃掃地，就被蚊子留下親吻的紅腫印記」、「趁白天天氣很好，又跑到公司庭院工作，唯一的缺點就是要狂點蚊香，不然蚊子會叮死你」。

衛福部食藥署指出，只要是有積水的容器，僅需約一周左右的時間就可以大量產生蚊蟲，所以，隨手倒掉積水容器，可有效避免蚊蟲產卵滋生，造成環境危害。

No.5 廁所

示意圖／ChatGPT

上廁所或洗澡時被蚊子偷叮，是不少人遇過的困擾，尤其是潮濕、通風差的公廁更是蚊子亂飛的溫床。

家中廁所與浴室，若排水孔、馬桶周圍有積水，也容易讓蚊子產卵。想避免變成「餵蚊秀」，記得保持乾爽通風，有網友建議，封住可能讓蚊子鑽進來的孔洞也很有效。「排水管不能裝逆止閥，就先用東西蓋起來，排風扇的話可能就要買細一點的網子把它罩起來」。

No.4 樹林、草叢

示意圖（非青木原樹海）／Pexels

濕氣重的叢林，雨季一到蚊子成群出沒，讓人總是難以招架，網友哀嘆指出，「每次登山我的腿都會變成紅豆冰」、「我今年上山也是～而且他們都特別愛咬我腳踝，長很多水泡、留一堆疤痕」、「有人跟我一樣喜歡爬山，但超討厭成為蚊子的大餐嗎？」

衛福部食藥署提醒，外出前往蚊蟲較多的地區時，除了記得噴上合格的防蚊液，也別忘了從穿著做好防護。建議選擇合身且淺色的長袖衣褲，不只能遮蓋皮膚、降低叮咬機會，也比較不容易吸引蚊子靠近，防蚊效果更全面。

No.3 臥室

示意圖／ChatGPT

睡覺時剛閉眼就聽到蚊子的嗡嗡聲，好不容易快睡著，又被吵醒，開燈找半天還抓不到，讓不少人崩潰直呼，「我想請個因為蚊子害我睡不著的假」、「超氣的，找不到牠」；也有網友分享打蚊小撇步，「房間關全黑約15秒左右，把所有燈打開，蚊子有機率會在牆壁上」。

不過與其半夜跟蚊子大戰，不如換個省心的方式，像有些人會選擇不含DEET、不添加殺蟲劑、以茶樹、迷迭香等天然草本氣味作為防護的替代方案，不需噴灑也不會有刺鼻氣味，對氣味敏感或不愛黏膩感的人來說，使用起來相對溫和。小鹿山丘草本防蚊彈力凍，即是為這樣的需求而生，不打擾睡眠節奏，成了許多人晚上安心入眠的低調夥伴。

No.2 公園

示意圖／Pexels

公園看起來是個放鬆、親近自然的好去處，但對蚊子來說，這裡根本是夢幻天堂。大片草地、茂密灌木與人工水池，提供了充足遮蔭與穩定水源，正是蚊蟲滋生的理想環境。

尤其到了傍晚，正是公園人潮最多的時段，爸媽帶孩子放電、有人遛狗、有人慢跑，活動量一高，體溫上升、汗水冒出，這些都是蚊子最愛的「叮咬信號」。對牠們來說，這簡直是開飯時間，悄悄飛近、輕鬆叮上一口，毫不費力，網友表示「夏天的公園蚊子太多了吧，30分鐘極限了」、「台灣的公園如果沒有蚊子就100分惹」。

No.1 露營區 、烤肉區

示意圖／Freepik

越來越多人愛上露營，家庭揪團上山成了週末日常。不過最怕的不是下雨，而是蚊子大軍突襲，尤其是體積小、攻擊力強的小黑蚊。天色一暗、炭火升起，體溫與氣味就成為誘餌，一晚下來癢到狂抓，癢感甚至會持續到回家還在狂抓，讓人直呼崩潰，網友建議「有一種防蚊卡夾，掛在帳篷外也是蠻有效」、「我是在身上噴防蚊液，買過近十罐才找到喜歡又有用的」。

防護時長成了選購關鍵，也讓含派卡瑞丁的產品成為戶外久待族群的首選。這類成分獲美國FDA與WHO推薦，適用多種蚊蟲，對小黑蚊的防護效果也備受肯定。

與傳統的敵避（DEET）相比，派卡瑞丁對肌膚較溫和，因此，不少人會選擇成分單純、親膚溫和又訴求長效的產品，如小鹿山丘12H長效防蚊液，也成為露營時的隨身好物。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月14日至2025年04月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

商品資訊／毛寶股份有限公司(環部衛製第2573號、環衛藥防蟲字第111101301號)

看更多網路溫度計文章

蚊子會搭電梯？住14樓也避不掉！蚊子都用「這方式」進門

「愛吃肉、體質酸易被蚊子叮」討論破千！食藥署急闢謠：這6種人機率比較高

揮不去的「蚊子」多煩？飛蚊症8大生活困擾揭曉！哪項最讓人抓狂？如何緩解？

台北竟有免費露營場！精選北台灣10大超夯露營區 懶人最愛的輕奢神殿帳快收

中秋節烤肉這樣吃！十大不可錯過的經典美味組合