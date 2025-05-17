炎熱飆36度高溫 午後雷雨增 這些地區注意短時較大雨勢

今天依舊高溫炎熱，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末北邊的鋒面系統會較為接近台灣北方海面，雖然不會直接影響台灣，但是會讓台灣附近的大氣不穩定度提高，配合高壓外圍偏南到西南風帶來的水氣以及白天熱力作用的影響，上午各地的天氣相對穩定，中午過後則容易有熱對流發展、擴散帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

他說，由於大環境風向的影響，預估西半部的降雨會比較偏向山區，平地部分受影響比較大的地方則是包括大台北、宜蘭到花蓮一帶，熱對流發展較為旺盛的區域有出現短時較大雨勢的機會，午後外出要多留意天氣變化的情況。

溫度炎熱，吳聖宇表示，東半部高溫有31至32度，西半部則是普遍可以來到33至35度的高溫，甚至南部局部區域將來到36度或以上，陽光紫外線也普遍可以來到過量或以上等級，要防曬、防中暑。

吳聖宇表示，下周鋒面大致仍是在台灣以北的區域南北擺動，下周一到周三鋒面較為偏北，午後雷雨有減少的趨勢，降雨範圍偏向山區為主，平地天氣較好，溫度持續偏高、炎熱。

下周四鋒面又會較往南接近台灣北方海面，吳聖宇表示，午後雷雨發生範圍有機會擴大到平地來，雨量也可能較多。下周五、周六鋒面再度北抬，午後雷雨的範圍跟雨量也會跟著縮減。

吳聖宇表示，25日鋒面有機會南下來到台灣上空，並且持續影響到26日，不過從預報資料看起來鋒面南下後很快就的減弱，鋒面結構並不好，因此對於天氣的影響，可能還是以午後熱對流發展較為旺盛的情況為主。

吳聖宇說，從中期的預報資料來看，今年的夏季西南季風進入南海的時間點大約落在5月29日左右，時間上比正常的5月16至20日要晚了約10天左右，西南季風進入南海並且往台灣附近伸展，代表環境水氣增多，對應到天氣上就是午後熱對流的發展可能會變得更頻繁而且旺盛，中南部沿海夜晚清晨也有較高的機會出現海陸風環流降雨。

至於梅雨何時來？他說，再來就是要等到北邊有鋒面南下，跟西南季風搭配後，就有可能形成所謂典型的梅雨架構。不過依照目前的預報，西南季風進到南海後，似乎暫時還沒有那麼快就會有鋒面南下，所以何時會出現真正符合定義的梅雨鋒面，還有待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。