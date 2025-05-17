南市確診第3例境外移入登革熱 30多歲男海外旅遊後不適

台南市新增今年第3例境外移入登革熱確診病例，個案為居住安南區淵西里的30多歲本國籍男性。該男子於4月30日至5月13日赴馬爾地夫、印度及越南旅遊，5月8日出現發燒、下痢、關節痛等症狀後自行服藥，返國後因不適就醫。醫師經評估其旅遊史後進行NS1快篩，結果呈陽性，經PCR檢驗確認感染第二型登革熱病毒。

南市衛生局接獲通報後，立即動員相關單位針對其居住及工作地點緊急防治，包括噴霧滅蚊、孳生源清除及病媒蚊密度調查。市長黃偉哲表示，當前登革熱疫情在東南亞、南亞及美洲地區嚴峻，國內截至5月16日已累計61例境外移入病例，以印尼、菲律賓、越南及馬爾地夫為主要感染來源。

市府呼籲醫療機構提高警覺，對出現疑似症狀的移工或旅客，應主動詢問T.O.C.C.資訊，並於24小時內完成通報，違者將依傳染病防治法處以最高200萬元罰鍰。