新冠疫情升溫！施景中：本周2門診都有孕婦確診 大概又要大流行

國內新冠疫情連5周升溫，上周就診人數近萬人。疾病管制署昨天表示，國內新冠疫情處上升階段，預估6月將至高峰。

台大婦產科醫師施景中在臉書表示，本周兩個門診，「都有孕婦（們）確診COVID-19」，只是症狀很輕，「大概又要COVID大流行了吧」。

網友表示，「已經開始了，小孩4月底班上1天之內請假9個，都是發燒」、「現在二次確診中」、「我同事也確診」、「單位辦公室也中一票，感覺又來了」、「全家二確中，這次快一個月，我跟女兒都還沒好」、「剛二確康復，這次沒燒沒咳，不過一直發抖、暈眩、昏睡，5天瘦了4公斤」。

也有網友說，「沒錯，最近這波很兇」、「3月就有跡象，我們藥局這段時間，幾乎每天都有人要領抗病毒藥，快篩一直進」、「難怪最近民眾比較多來打疫苗」。

疾管署提醒，公費新冠疫苗庫存仍有約318萬劑，供應無虞，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。由於國內疫情持續上升，滿6個月以上且尚未接種新冠JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應盡速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。