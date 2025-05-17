熱如炎夏午後雨區擴大 吳德榮指1情況更降低梅雨滯留鋒形成機率

今、明兩天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量增，山區偶有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部鄰近平地。白天熱如炎夏，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑。北部21至35度、中部22至36度、南部23至37度、東部21至34度。

下周一至下周三滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，吳德榮表示，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有少量降雨的機率。下周四晚至下周五鋒面掠過北部海面並迅速減弱，對天氣影響不大；各地仍持續晴熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

下周六台灣在暖氣團內，熱如炎夏，山區午後偶局部短暫降雨的機率；吳德榮表示，25日、26日鋒面南下，結構鬆散。美國模式末期的模擬則顯示，除了鋒面，南海及菲律賓東方還有熱帶擾動發展，更降低梅雨滯留鋒形成的機率。各國模式模擬差異大，顯示不確定性很大，應繼續觀察模式的調整。