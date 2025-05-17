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高溫炎熱上看36度 可能下周末前沒有鋒面直接影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台南市為黃色燈號。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，周末兩天因為北方的鋒面系統較為接近台灣，雖然沒有直接影響，但是會讓台灣上空的大氣不穩定度提升，連帶讓午後熱對流發展較為旺盛，降雨的範圍也會擴大，除了各地山區外，中部以北、宜蘭到花蓮一帶的平地也可能會受到影響。

天氣風險公司說，午後要外出，或是要到山區、溪流邊活動，特別留意中午過後的天氣變化情況，尤其山區還可能會有較大的雨勢發生。

溫度方面，天氣風險公司表示，持續高溫炎熱，雖然午後雷雨增多，還沒有下雨之前溫度都還是偏高的，東半部白天高溫可達30至32度，西半部則有32至35度高溫，尤其是中南部局部區域甚至有機會來到36度高溫。陽光紫外線也很強，普遍可達過量甚至危險的等級，外出活動除了要注意午後的天氣變化外，也務必要防曬、防中暑。

天氣風險公司表示，下周一隨著高壓增強，鋒面又會往北移動，午後雷雨減少，並且往山區縮減。下周二午後雷雨仍然較少，集中在山區為主。下周三、下周四鋒面才會有再度接近北部海面的機會，午後雷雨的範圍可能再擴大，降雨再增多。

至於梅雨何時來？天氣風險公司表示，短時間內來看，鋒面活動的位置仍然較為偏北，可能一直到下周末之前都還是沒有鋒面直接影響台灣的機會，距離正式的梅雨季開始可能還有一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

持續高溫炎熱，東半部白天高溫可達30至32度，西半部則有32至35度高溫，尤其是中南部局部區域甚至有機會來到36度高溫。本報資料照片
持續高溫炎熱，東半部白天高溫可達30至32度，西半部則有32至35度高溫，尤其是中南部局部區域甚至有機會來到36度高溫。本報資料照片

風險 高溫

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