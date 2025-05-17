國中會考今明登場 全台高溫炎熱 午後雷陣雨降雨熱區曝
國中教育會考今明兩天登場，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天持續吹著偏南風，各地持續高溫炎熱，白天可達32至35度。加上陽光強烈，務必做好防曬、多補充水分預防中暑與熱傷害。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然太平洋高壓仍主導天氣，但勢力將略微減弱，各地上午多為晴朗或多雲，午後雷陣雨機率提高，尤其大台北、宜蘭、花東及各地山區為降雨熱區，並可能出現局部大雷雨，多留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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