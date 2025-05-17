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考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

國中會考今明登場 全台高溫炎熱 午後雷陣雨降雨熱區曝

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今明兩天持續吹著偏南風，各地持續高溫炎熱，白天可達32至35度。本報資料照片
今明兩天持續吹著偏南風，各地持續高溫炎熱，白天可達32至35度。本報資料照片

國中教育會考今明兩天登場，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天持續吹著偏南風，各地持續高溫炎熱，白天可達32至35度。加上陽光強烈，務必做好防曬、多補充水分預防中暑與熱傷害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然太平洋高壓仍主導天氣，但勢力將略微減弱，各地上午多為晴朗或多雲，午後雷陣雨機率提高，尤其大台北、宜蘭、花東及各地山區為降雨熱區，並可能出現局部大雷雨，多留意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

大雷雨 颱風

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