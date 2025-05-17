天氣展望 偏暖午后雷陣雨 第2周降雨訊號略增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來2周各地氣溫偏暖，大致為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，第2周鋒面較為接近，氣溫略降，各地降雨訊號略增加。梅雨季模式預報不確定較大，留意本署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。