晴朗炎熱飆36度高溫 明天午後對流旺盛 降雨範圍擴全台

今天各地大多晴朗穩定，高溫普遍來到31度以上，中央氣象署表示，中南部及大台北更熱一些，33至35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右。各地低溫約24至27度，感受較溫暖。

降雨方面，環境吹偏南到西南風，今天清晨至上午中南部沿海有零星降雨機率，白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨。午後主要在各山區有對流發展，並有大雨發生的機率，且雨勢可能會影響到中部以北及宜、花平地。

明天鋒面位於台灣北部海面，水氣稍增、天氣較不穩定；各地大多為多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，且宜、花降雨較明顯些，而清晨至上午西半部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後對流發展旺盛，降雨範圍擴大，各地皆可能有局部短暫雷陣雨，尤其北部、宜蘭地區及各山區有大雨發生的機率。

下周一至下周午環境吹西南風，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周一清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨；下周四、下周五鋒面距離較接近，北部、東北部地區也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較。

下周六環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

5月25日、5月26日鋒面影響，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

明天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。