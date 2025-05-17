橘世代／今日主題 照顧不老

長照2.0實施十年，更多居服員加入照顧行列，有年輕新血，但也別小看資深公民，同樣也有些年紀，更能體會長輩的心情，「老老照顧」不全然是悲悽負面，只要有專業和一顆熱情的心，中高齡也能在照顧上發揮價值。

來測退休力

百歲世代來臨，以工作和年齡為界線的退休觀念受到挑戰，面對比想像中還要長的人生下半場，必須及早準備。

聯合報推出「六種動物測退休力」，透過ＡＩ演算，整理出六種退休準備的樣態，並提出對應代表動物。歡迎作答評量您的退休準備是哪種代表動物，了解自己的優勢與不足；為退休準備和老後打算是持續的過程，建議至少每年檢驗一次，為人生下半場超前部署。

70歲加入居服員行列