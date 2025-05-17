橘世代／【照顧不老】日本長照人力荒 世代衝突待化解

據日本厚生勞動省估計，日本老年人口將於二○四○年到達巔峰，屆時需要二七二萬名照護員，卻面臨五十七萬人力缺口。日本長照現場面臨勞動力缺乏，照護員高齡化更是難以避免的趨勢。

厚生省旗下的公益財團法人介護勞動安定中心去年十月報告指出，日本二○二三年介護福祉士的平均年齡為五十三點六歲，較前一年增加零點六歲，為護理員、家事人員及生活顧問等職業中最高。

儘管國內勞動力短缺，日本長照業面臨人手不足與經營困難的窘境，讓政府嘗試將科技引入長照現場，減輕勞力負擔；然而，相較於成長時期已習慣使用３Ｃ產品年輕世代，中高齡照護員對科技產品的陌生，讓其心生排斥甚至憂心因不擅操作而失去工作。

再者，為避免世代斷層，長照業仍希望年輕人盡早投入產業並承接幹部職；但世代衝突卻不時發生在長照職場中。千禧世代出生的日本年輕人無法接受權威式教育，與師長相處關係較為平行。

激進者甚至認為老一輩長照人員是社會劣勢，僅靠年資升任管理階層，即使法規改變、學校教學也改變，實務作法仍與過去相同，讓長照企業在內部研習時開設新人指導方法，藉由說明世代差異讓知識傳承，增加新人留任。

不過，高齡照護還需觀察被照護者的個性與潛在需求，並與家屬、社區、醫療人員合作，長者的社會經歷充足，較年輕人易觀察、傾聽並同理。在被照顧者發生意外時，也較新人能在第一時間做出妥適處置。

由於勞力不足，日本也將目光投向外籍人力。但由於日本將介護定義為「協助長輩以原本樣貌度過最後一段生命旅程」，為避免溝通障礙，日本提出高度語言限制條件，但擁有相關條件者往往尋求更高待遇的工作，而不願待在長照業。

雖然語言限制已逐漸鬆綁，政府也提供數種不同簽證招募外籍人士，讓一邊工作一邊增進語言能力，但仍需考上國家執照、取得介護簽證並找到從事訪問介護的國家認證工作，才能成為正式介護福祉士。

此外，厚生勞動省也提供每間企業一百萬日圓補助，讓長照企業前往東南亞日語學校介紹日本照護環境與工作條件，該省預計今年將有一百間企業加入。在京都一帶，則試圖讓小規模的照護機構合作，聘請專家培訓提高員工技能，提供年輕員工更多協助規畫未來職涯方向，創造能留住員工的環境。