橘世代／【照顧不老】中高齡照護 隱形戰力強

目前擁有逾五百四十名居服員、台中以北規模最大的長照機構「台灣居護」執行長張宏庠表示，居服員沒有年齡限制，照顧產業的年齡光譜很寬，不同年齡層的特質不同，年輕居服員在體力和操作速度上具優勢，適合需要翻身、攙扶的重度照護個案；而中高齡人員則擁有社會歷練，更擅長與長者及其家屬溝通，建立信任關係。

「以五十歲的居服員為例，自己父母也正值七、八十歲，因此更了解長者的需求，也能體會家屬的想法與壓力。」

張宏庠進一步指出，不少中高齡照服員來自各行各業，累積了豐富的職場經驗與成熟的情緒管理能力，穩定度佳，進入長照領域後，能夠脫穎而出。有些人甚至發揮領袖特質，能激勵團隊中年輕或剛轉職的同仁，形成良性的跨世代合作氛圍。

張宏庠強調，青壯年與中高齡居服員各具優勢，關鍵在於團隊管理者如何因材施用，妥善安排符合其特質與能力的工作內容，「未來隨著高齡少子化，照顧需求將持續攀升，長照產業充滿潛力，是一個值得投入的領域。」